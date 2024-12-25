https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html
Пленный рассказал о перекрытии ВСУ путей отступления своим
Пленный рассказал о перекрытии ВСУ путей отступления своим - РИА Новости, 25.12.2024
Пленный рассказал о перекрытии ВСУ путей отступления своим
ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:49:00+03:00
2024-12-25T03:49:00+03:00
2024-12-25T13:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "Я и мой товарищ не могли найти наших товарищей, позицию, где могла бы пройти эвакуация. Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но мост на Успеновку оказался заминирован своим же. Поэтому он уже вернулся обратно. И мы пытались сдаться", — сказал собеседник агентства. Салий добавил, что 12 декабря они нашли относительно целый дом, на котором вывесили табличку, что готовы сдаться, а 16 декабря их взяли в плен российские бойцы.Ранее заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол рассказал РИА Новости, что ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово. По его словам, некоторые из них оказывают сопротивление и их уничтожают на месте, а другие сдаются в плен, желая остаться в живых.
https://ria.ru/20241224/plen-1990926993.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный рассказал о перекрытии ВСУ путей отступления своим
Пленный офицер Салий: ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим