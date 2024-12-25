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Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 25.12.2024
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05:51 25.12.2024 (обновлено: 05:56 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/perekhvat-1991125008.html
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 25.12.2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета, выпущенная Йеменом, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию. РИА Новости, 25.12.2024
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2024-12-25T05:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета, выпущенная Йеменом, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу, из-за выпущенной из Йемена ракеты. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Как отмечается, сирены были включены из-за возможности падения осколков.
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в мире, йемен, израиль
В мире, Йемен, Израиль
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной Йеменом в сторону Израиля

© AP Photo / Leo CorreaИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета, выпущенная Йеменом, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу, из-за выпущенной из Йемена ракеты.
"Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Как отмечается, сирены были включены из-за возможности падения осколков.
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