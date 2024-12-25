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Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 25.12.2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета, выпущенная Йеменом, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета, выпущенная Йеменом, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу, из-за выпущенной из Йемена ракеты. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена до того, как она пересекла израильскую территорию", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Как отмечается, сирены были включены из-за возможности падения осколков.
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в мире, йемен, израиль
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной Йеменом в сторону Израиля