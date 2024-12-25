https://ria.ru/20241225/pashinyan-1991125138.html

Пашинян заявил, что не будет участвовать в саммите СНГ

Пашинян заявил, что не будет участвовать в саммите СНГ - РИА Новости, 25.12.2024

Пашинян заявил, что не будет участвовать в саммите СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет в среду в России, из-за положительного теста на... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T05:55:00+03:00

2024-12-25T05:55:00+03:00

2024-12-25T07:30:00+03:00

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ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет в среду в России, из-за положительного теста на коронавирус, о присутствии на саммите ЕАЭС решение пока нет принято.На своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) Пашинян сообщил, что в минувший понедельник сдал положительный тест на COVID 19. Два дня премьер, по его словам, пробыл в самоизоляции в своей резиденции, а в среду, получив отрицательный диагноз, вернулся к обычному рабочему графику."Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге", — добавил вместе с тем Пашинян.Премьер Армении пообещал до конца дня принять решение относительно участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, который должен состояться в четверг.Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря в Ленинградской области, участники обсудят вопросы международной повестки, сотрудничество в рамках Содружества, подготовку к празднованию в 2025 году 80-летия Победы, рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241212/armeniya-1988768398.html

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