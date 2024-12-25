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В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны - РИА Новости, 25.12.2024
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны
Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T04:02:00+03:00
2024-12-25T04:02:00+03:00
2024-12-25T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья. "Мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции "Марангату". Она позволила конфисковать 57 тонн прессованной марихуаны, которая была готова к отправке в Бразилию", - написал Пенья в социальной сети X. Президент Парагвая отметил, что ущерб для преступной группировки составил 22 миллиона долларов.
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в мире, парагвай, бразилия
В мире, Парагвай, Бразилия
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны
Президент Парагвая сообщил о конфискации 57 тонн марихуаны правоохранителями