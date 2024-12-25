Рейтинг@Mail.ru
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 25.12.2024 (обновлено: 13:09 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/paragvay-1991122415.html
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны - РИА Новости, 25.12.2024
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны
Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T04:02:00+03:00
2024-12-25T13:09:00+03:00
в мире
парагвай
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991219076_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_a01569016442b94cbd1e0ffef7992615.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья. "Мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции "Марангату". Она позволила конфисковать 57 тонн прессованной марихуаны, которая была готова к отправке в Бразилию", - написал Пенья в социальной сети X. Президент Парагвая отметил, что ущерб для преступной группировки составил 22 миллиона долларов.
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
парагвай
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991219076_160:0:1440:960_1920x0_80_0_0_d3ffbff79fb56b2c6f4d4efde9db3e91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, парагвай, бразилия
В мире, Парагвай, Бразилия
В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны

Президент Парагвая сообщил о конфискации 57 тонн марихуаны правоохранителями

© Фото : Presidencia de la República del ParaguayПравоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию
Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Presidencia de la República del Paraguay
Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья.
"Мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции "Марангату". Она позволила конфисковать 57 тонн прессованной марихуаны, которая была готова к отправке в Бразилию", - написал Пенья в социальной сети X.
Президент Парагвая отметил, что ущерб для преступной группировки составил 22 миллиона долларов.
Задержание членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина
6 декабря, 09:49
 
В миреПарагвайБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала