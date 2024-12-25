https://ria.ru/20241225/paragvay-1991122415.html

В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны

В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны - РИА Новости, 25.12.2024

В Парагвае конфисковали 57 тонн марихуаны

Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T04:02:00+03:00

2024-12-25T04:02:00+03:00

2024-12-25T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья. "Мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции "Марангату". Она позволила конфисковать 57 тонн прессованной марихуаны, которая была готова к отправке в Бразилию", - написал Пенья в социальной сети X. Президент Парагвая отметил, что ущерб для преступной группировки составил 22 миллиона долларов.

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

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в мире, парагвай, бразилия