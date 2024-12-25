Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК
Овчинский: на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Южном Бутове на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Он уточнил, что здание площадью более 5 тысяч квадратных метров возвели по адресу: улица Горчакова, 21. Оно находится вблизи станции метро "Улица Горчакова" Бутовской линии.
"Трехэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировано главным фасадом на улицу Горчакова. Для удобства всех жителей, включая маломобильные группы населения, предусмотрена безбарьерная среда. В спортивном центре разместили универсальные спортивные залы, тренажерный зал, зал для кроссфита ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Также он уточнил, что ФОК вмещает 25-метровый бассейн для взрослых, детский бассейн и банный комплекс.
В сообщении отмечается, что в отделке спортивного объекта использовались навесные вентфасады из металлокассет и фиброцементных панелей, а также витражное остекление.
В сообщении отмечается, что в отделке спортивного объекта использовались навесные вентфасады из металлокассет и фиброцементных панелей, а также витражное остекление.
В пресс-релизе добавляется, что Мосгостройнадзор уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.