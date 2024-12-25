https://ria.ru/20241225/ovchinskiy-1991117714.html

Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК

Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК - РИА Новости, 25.12.2024

Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК

В Южном Бутове на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:05:00+03:00

2024-12-25T10:05:00+03:00

2024-12-25T10:05:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Южном Бутове на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Он уточнил, что здание площадью более 5 тысяч квадратных метров возвели по адресу: улица Горчакова, 21. Оно находится вблизи станции метро "Улица Горчакова" Бутовской линии."Трехэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировано главным фасадом на улицу Горчакова. Для удобства всех жителей, включая маломобильные группы населения, предусмотрена безбарьерная среда. В спортивном центре разместили универсальные спортивные залы, тренажерный зал, зал для кроссфита ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Также он уточнил, что ФОК вмещает 25-метровый бассейн для взрослых, детский бассейн и банный комплекс.В сообщении отмечается, что в отделке спортивного объекта использовались навесные вентфасады из металлокассет и фиброцементных панелей, а также витражное остекление.В пресс-релизе добавляется, что Мосгостройнадзор уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

https://ria.ru/20241223/ovchinskiy-1990783243.html

https://ria.ru/20241221/ovchinskiy-1990540848.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский