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Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК - РИА Новости, 25.12.2024
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10:05 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/ovchinskiy-1991117714.html
Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК
Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК - РИА Новости, 25.12.2024
Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК
В Южном Бутове на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:05:00+03:00
2024-12-25T10:05:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Южном Бутове на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Он уточнил, что здание площадью более 5 тысяч квадратных метров возвели по адресу: улица Горчакова, 21. Оно находится вблизи станции метро "Улица Горчакова" Бутовской линии."Трехэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировано главным фасадом на улицу Горчакова. Для удобства всех жителей, включая маломобильные группы населения, предусмотрена безбарьерная среда. В спортивном центре разместили универсальные спортивные залы, тренажерный зал, зал для кроссфита ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Также он уточнил, что ФОК вмещает 25-метровый бассейн для взрослых, детский бассейн и банный комплекс.В сообщении отмечается, что в отделке спортивного объекта использовались навесные вентфасады из металлокассет и фиброцементных панелей, а также витражное остекление.В пресс-релизе добавляется, что Мосгостройнадзор уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
https://ria.ru/20241223/ovchinskiy-1990783243.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на юго-западе Москвы построили ФОК

Овчинский: на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Южном Бутове на юго-западе Москвы построили физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Он уточнил, что здание площадью более 5 тысяч квадратных метров возвели по адресу: улица Горчакова, 21. Оно находится вблизи станции метро "Улица Горчакова" Бутовской линии.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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"Трехэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировано главным фасадом на улицу Горчакова. Для удобства всех жителей, включая маломобильные группы населения, предусмотрена безбарьерная среда. В спортивном центре разместили универсальные спортивные залы, тренажерный зал, зал для кроссфита ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Также он уточнил, что ФОК вмещает 25-метровый бассейн для взрослых, детский бассейн и банный комплекс.
В сообщении отмечается, что в отделке спортивного объекта использовались навесные вентфасады из металлокассет и фиброцементных панелей, а также витражное остекление.
В пресс-релизе добавляется, что Мосгостройнадзор уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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