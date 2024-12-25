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Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек - РИА Новости, 25.12.2024
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15:35 25.12.2024 (обновлено: 15:43 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/otravlenie-1991272106.html
Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек
Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек - РИА Новости, 25.12.2024
Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек
Тобольский городской суд арестовал до 22 февраля владельца турбазы в Тобольске, где парами хлора отравились 18 человек, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:35:00+03:00
2024-12-25T15:43:00+03:00
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Тобольский городской суд арестовал до 22 февраля владельца турбазы в Тобольске, где парами хлора отравились 18 человек, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы "Сказка" Алмаза Речапова. Речапов будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно", – говорится в сообщении. Отмечается, что 53-летний фигурант обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее СК и прокуратура информировали, что 21 декабря в Тобольске после купания в бассейне были госпитализированы 15 детей и двое взрослых с диагнозом "острое отравление парами хлора". Состояние детей медики оценивали как средней степени тяжести, взрослых пациентов после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. По последним данным департамента здравоохранения региона, состояние отравившихся детей стабильное, их готовили к выписке. Следователи завели уголовное дело. В понедельник региональное управление СК РФ уточняло, что парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, а владелец базы отдыха в Тобольске задержан, ему предъявили обвинение.
https://ria.ru/20241219/proverka-1990276964.html
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек

В Тюмени арестовали владельца турбазы, где парами хлора отравились 18 человек

© СУ СК России по Тюменской области/ВКонтактеМесто происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске
Место происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© СУ СК России по Тюменской области/ВКонтакте
Место происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Тобольский городской суд арестовал до 22 февраля владельца турбазы в Тобольске, где парами хлора отравились 18 человек, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы "Сказка" Алмаза Речапова. Речапов будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что 53-летний фигурант обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее СК и прокуратура информировали, что 21 декабря в Тобольске после купания в бассейне были госпитализированы 15 детей и двое взрослых с диагнозом "острое отравление парами хлора". Состояние детей медики оценивали как средней степени тяжести, взрослых пациентов после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. По последним данным департамента здравоохранения региона, состояние отравившихся детей стабильное, их готовили к выписке. Следователи завели уголовное дело.
В понедельник региональное управление СК РФ уточняло, что парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, а владелец базы отдыха в Тобольске задержан, ему предъявили обвинение.
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