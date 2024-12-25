https://ria.ru/20241225/otravlenie-1991272106.html

Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек

Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек - РИА Новости, 25.12.2024

Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек

Тобольский городской суд арестовал до 22 февраля владельца турбазы в Тобольске, где парами хлора отравились 18 человек, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:35:00+03:00

2024-12-25T15:35:00+03:00

2024-12-25T15:43:00+03:00

происшествия

тобольск

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Тобольский городской суд арестовал до 22 февраля владельца турбазы в Тобольске, где парами хлора отравились 18 человек, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы "Сказка" Алмаза Речапова. Речапов будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно", – говорится в сообщении. Отмечается, что 53-летний фигурант обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее СК и прокуратура информировали, что 21 декабря в Тобольске после купания в бассейне были госпитализированы 15 детей и двое взрослых с диагнозом "острое отравление парами хлора". Состояние детей медики оценивали как средней степени тяжести, взрослых пациентов после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. По последним данным департамента здравоохранения региона, состояние отравившихся детей стабильное, их готовили к выписке. Следователи завели уголовное дело. В понедельник региональное управление СК РФ уточняло, что парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, а владелец базы отдыха в Тобольске задержан, ему предъявили обвинение.

https://ria.ru/20241219/proverka-1990276964.html

https://ria.ru/20241224/sud-1990920067.html

тобольск

тюменская область

россия

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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)