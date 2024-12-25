https://ria.ru/20241225/otravlenie-1991259108.html

Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42

Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42 - РИА Новости, 25.12.2024

Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42

Число отравившихся на базе отдыха в Омской области увеличилось, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:52:00+03:00

2024-12-25T14:52:00+03:00

2024-12-25T16:40:00+03:00

происшествия

омская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОМСК, 25 дек — РИА Новости. Число отравившихся на базе отдыха в Омской области увеличилось, сообщили в региональном СУ СК."По последним данным, количество пострадавших на базе отдыха составляет 42 человека", — рассказали в пресс-службе ведомства.Точное число пострадавших, диагноз и причины заболевания установят в ходе следствия, добавили в СК.ЧП произошло 18 декабря в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области на базе отдыха "Сказка". Несколько человек с отравлением обратились в больницы сами, других привезли на скорой.В понедельник было известно о 35 пострадавших, среди которых были и дети.Региональный Роспотребнадзор в ходе проверки нашел кишечную палочку в продуктах и блюдах ресторана на базе отдыха. Помимо этого, у пяти сотрудников подтвердили норовирус.После произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Региональная прокуратура и глава СК России Александр Бастрыкин контролируют расследование.

https://ria.ru/20241223/rebenok-1990894906.html

https://ria.ru/20241224/utrennik-1990947966.html

омская область

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происшествия, омская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)