https://ria.ru/20241225/otravlenie-1991259108.html
Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42
Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42 - РИА Новости, 25.12.2024
Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42
Число отравившихся на базе отдыха в Омской области увеличилось, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:52:00+03:00
2024-12-25T14:52:00+03:00
2024-12-25T16:40:00+03:00
происшествия
омская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ОМСК, 25 дек — РИА Новости. Число отравившихся на базе отдыха в Омской области увеличилось, сообщили в региональном СУ СК."По последним данным, количество пострадавших на базе отдыха составляет 42 человека", — рассказали в пресс-службе ведомства.Точное число пострадавших, диагноз и причины заболевания установят в ходе следствия, добавили в СК.ЧП произошло 18 декабря в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области на базе отдыха "Сказка". Несколько человек с отравлением обратились в больницы сами, других привезли на скорой.В понедельник было известно о 35 пострадавших, среди которых были и дети.Региональный Роспотребнадзор в ходе проверки нашел кишечную палочку в продуктах и блюдах ресторана на базе отдыха. Помимо этого, у пяти сотрудников подтвердили норовирус.После произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Региональная прокуратура и глава СК России Александр Бастрыкин контролируют расследование.
https://ria.ru/20241223/rebenok-1990894906.html
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происшествия, омская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Омская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42
Число отравившихся на загородной базе отдыха в Омской области достигло 42