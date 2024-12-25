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"Стали отчаянными": в США раскрыли неудобную правду про действия Украины - РИА Новости, 25.12.2024
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10:59 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/otchayannye-1991172197.html
"Стали отчаянными": в США раскрыли неудобную правду про действия Украины
"Стали отчаянными": в США раскрыли неудобную правду про действия Украины - РИА Новости, 25.12.2024
"Стали отчаянными": в США раскрыли неудобную правду про действия Украины
Недавние теракты, совершенные украинской стороной, связаны с ее отчаянным положением на фронте, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:59:00+03:00
2024-12-25T10:59:00+03:00
в мире
россия
казань
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Недавние теракты, совершенные украинской стороной, связаны с ее отчаянным положением на фронте, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Есть старое, довольно неприятное выражение: "кто не умеет, учит других". Есть и другое: "если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм". Я думаю, здесь будет уместно использовать слово "отчаяние", — считает он.Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.Утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
https://ria.ru/20241225/trebuyte-1991133928.html
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в мире, россия, казань, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Казань, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Стали отчаянными": в США раскрыли неудобную правду про действия Украины

Политолог Доктороу: Украина устраивает теракты из-за отчаянного положения ВСУ

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Недавние теракты, совершенные украинской стороной, связаны с ее отчаянным положением на фронте, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Есть старое, довольно неприятное выражение: "кто не умеет, учит других". Есть и другое: "если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм". Я думаю, здесь будет уместно использовать слово "отчаяние", — считает он.
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Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.
Утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
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