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Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили
Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили - РИА Новости, 25.12.2024
Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили
Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:24:00+03:00
2024-12-25T10:24:00+03:00
2024-12-25T15:24:00+03:00
происшествия
владикавказ
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сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло."10.15 - полная ликвидация пожара в ТЦ "Алания Молл", - написал он в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, в результате пожара погибла женщина. Прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
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происшествия, владикавказ, россия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, Россия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили
Меняйло: пожар в ТЦ во Владикавказе потушили