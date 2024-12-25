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Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили - РИА Новости, 25.12.2024
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10:24 25.12.2024 (обновлено: 15:24 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/osetiya-1991161096.html
Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили
Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили - РИА Новости, 25.12.2024
Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили
Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:24:00+03:00
2024-12-25T15:24:00+03:00
происшествия
владикавказ
россия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло."10.15 - полная ликвидация пожара в ТЦ "Алания Молл", - написал он в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, в результате пожара погибла женщина. Прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
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происшествия, владикавказ, россия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, Россия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ТЦ во Владикавказе потушили

Меняйло: пожар в ТЦ во Владикавказе потушили

© РИА Новости / Михаил Божко | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в торговом центре "Алания Молл". 25 декабря 2024
Последствия пожара в торговом центре Алания Молл. 25 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Михаил Божко
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Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл". 25 декабря 2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.
"10.15 - полная ликвидация пожара в ТЦ "Алания Молл", - написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, в результате пожара погибла женщина. Прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
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ПроисшествияВладикавказРоссияСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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