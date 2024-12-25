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Пожар охватил 800 квадратов в "Алании Молл" во Владикавказе
Пожар охватил 800 квадратов в "Алании Молл" во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024
Пожар охватил 800 квадратов в "Алании Молл" во Владикавказе
Горят третий этаж и кровля ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:15:00+03:00
2024-12-25T09:15:00+03:00
2024-12-25T09:16:00+03:00
происшествия
владикавказ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Горят третий этаж и кровля ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В Республике Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ произошел пожар в ТЦ Алания Молл. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание на третьем этаже и кровле. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T09:15
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происшествия, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар охватил 800 квадратов в "Алании Молл" во Владикавказе
МЧС: пожар охватил 800 квадратов в "Алании Молл" во Владикавказе