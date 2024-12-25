https://ria.ru/20241225/osetiya-1991138936.html

Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки

Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки - РИА Новости, 25.12.2024

Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки

Данные о взрыве в районе телевышки во Владикавказе недостоверны, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:12:00+03:00

2024-12-25T09:12:00+03:00

2024-12-25T09:49:00+03:00

владикавказ

сергей меняйло

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Данные о взрыве в районе телевышки во Владикавказе недостоверны, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее в социальных сетях появилась информация о взрыве в районе телевышки во Владикавказе на улице Осетинская Горка."Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются. Прошу не распространять фейки", - написал Меняйло в Telegram-канале.Кроме того, глава республики попросил жителей сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.Директор ГТРК "Алания" Тимур Кусов позже сообщил, что после осмотра телевышки информация о взрыве около нее не подтвердилась."В ГТРК "Алания" всё спокойно. Информация о прилете БПЛА не подтверждается. Только что осмотрели территорию около телевышки на Осетинской горке. Правоохранительными органами информация не подтвердилась. Работаем в штатном режиме", - написал Кусов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991138248.html

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владикавказ, сергей меняйло, происшествия