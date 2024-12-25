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Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки - РИА Новости, 25.12.2024
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09:12 25.12.2024 (обновлено: 09:49 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/osetiya-1991138936.html
Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки
Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки - РИА Новости, 25.12.2024
Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки
Данные о взрыве в районе телевышки во Владикавказе недостоверны, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:12:00+03:00
2024-12-25T09:49:00+03:00
владикавказ
сергей меняйло
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Данные о взрыве в районе телевышки во Владикавказе недостоверны, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее в социальных сетях появилась информация о взрыве в районе телевышки во Владикавказе на улице Осетинская Горка."Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются. Прошу не распространять фейки", - написал Меняйло в Telegram-канале.Кроме того, глава республики попросил жителей сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.Директор ГТРК "Алания" Тимур Кусов позже сообщил, что после осмотра телевышки информация о взрыве около нее не подтвердилась."В ГТРК "Алания" всё спокойно. Информация о прилете БПЛА не подтверждается. Только что осмотрели территорию около телевышки на Осетинской горке. Правоохранительными органами информация не подтвердилась. Работаем в штатном режиме", - написал Кусов в Telegram-канале.
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владикавказ, сергей меняйло, происшествия
Владикавказ, Сергей Меняйло, Происшествия
Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки

Меняйло опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкВид города Владикавказа
Вид города Владикавказа - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Данные о взрыве в районе телевышки во Владикавказе недостоверны, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее в социальных сетях появилась информация о взрыве в районе телевышки во Владикавказе на улице Осетинская Горка.
"Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются. Прошу не распространять фейки", - написал Меняйло в Telegram-канале.
Кроме того, глава республики попросил жителей сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.
Директор ГТРК "Алания" Тимур Кусов позже сообщил, что после осмотра телевышки информация о взрыве около нее не подтвердилась.
"В ГТРК "Алания" всё спокойно. Информация о прилете БПЛА не подтверждается. Только что осмотрели территорию около телевышки на Осетинской горке. Правоохранительными органами информация не подтвердилась. Работаем в штатном режиме", - написал Кусов в Telegram-канале.
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