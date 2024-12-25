https://ria.ru/20241225/orenburzhe-1991320113.html

Налоговые отчисления самозанятых в Оренбуржье составили 38,6 млн рублей

Налоговые отчисления самозанятых в Оренбуржье составили 38,6 млн рублей - РИА Новости, 25.12.2024

Налоговые отчисления самозанятых в Оренбуржье составили 38,6 млн рублей

Налоговые отчисления от деятельности самозанятых в Оренбургской области составили 38,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:59:00+03:00

2024-12-25T18:59:00+03:00

2024-12-25T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Налоговые отчисления от деятельности самозанятых в Оренбургской области составили 38,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. В 2020 году в регионе начал применяться специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Каждый год количество самозанятых прирастает на 15–20 тысяч, увеличивается масштаб их деятельности, объем производства, рынки сбыта. "Пять лет назад перед экономическим блоком правительства региона была поставлена задача наращивать доходную часть бюджета. Это средства, которые, в первую очередь, направляются на обновление и создание социальной инфраструктуры. Благодаря перезапуску экономики области бюджет вырос в 1,6 раза. Сейчас мы входим в новый период, когда необходимо создавать принципиально новые научные, высокотехнологичные отрасли", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что малое и среднее предпринимательство – та часть бизнеса, которая максимально быстро подстраивается под новые реалии, в том числе внешнеэкономические и внешнеполитические. Поэтому необходимо поддерживать тех предпринимателей и самозанятых, которые готовы осваивать новые направления деятельности. Ставка по налогу на прибыль для самозанятых составляет 4–6% от оборота. Получить данный статус можно онлайн через мобильное приложение. В Оренбуржье действует свыше 100 мер поддержки, направленных как на начинающих предпринимателей, так и тех, кто готов масштабироваться и выходить на экспорт. Также эффективно работает гарантийная поддержка, когда государство берет на себя большую часть залоговых обязательств перед банком, если предприниматель намерен взять кредит на развитие своего дела. Кроме этого, у предпринимателей есть возможность получить гранты на развитие. За последний год более пяти тысяч оренбуржцев получили гранты до 350 тысяч рублей в рамках социального контракта. По словам вице-губернатора региона Игната Петухова, очень важно, чтобы жители видели поддержку и перспективы развития именно в Оренбуржье. На данный момент треть жителей работает в системе МСП и очень важно поддерживать развитие этого сектора экономики. "Благодаря помощи на федеральном и региональном уровне малые компании становятся средними, средние – крупными, и этот процесс позитивно сказывается на экономическом развитии региона в целом", - заключил Петухов.

https://ria.ru/20241225/biznes-1991309468.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, денис паслер