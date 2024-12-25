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Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова - РИА Новости, 25.12.2024
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Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова
Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова - РИА Новости, 25.12.2024
Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова
Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:13:00+03:00
2024-12-25T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий тишков
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МОСКВА, 25 декабря - РИА Новости. Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщили в министерстве обороны РФ. Награду вручил начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков. "Согласно указу президента Российской Федерации, Главный орденов Красной Звезды и Жукова центр связи ГШ ВС РФ удостоен государственной награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции"", - заявили в Минобороны. Кроме того, другие воинские части связи - Центральный узел контроля безопасности связи Генштаба ВС РФ и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи - награждены грамотами президента РФ. В торжественной обстановке орден был передан начальнику центра генерал-майору Николаю Подопригоре. "На протяжении всей специальной военной операции личный состав соединений и воинских частей связи ВС РФ достойно выполняет боевые задачи, проявляя личное мужество и массовый героизм, что высоко оценивается руководством страны и министерства обороны", - сказал генерал-лейтенант Тишков. По словам начальника Главного управления связи ВС РФ, нынешние воины-связисты - это наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны. Также замначальника Генштаба отметил вклад в победу, вносимый личным составом воинских частей связи центрального подчинения. Тишков выразил слова благодарности командованию и всему личному составу награжденных частей. "Вы своим личным примером доказали высокую готовность войск связи к выполнению боевых задач", - указал замначальника Генштаба. Генерал-майор Подопригора заявил, что "личный состав Главного центра связи готов и впредь успешно решать поставленные задачи, а оказанное доверие послужит мощным стимулом для полной самоотдачи каждого".
https://ria.ru/20241020/gosnagrady-1978940788.html
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безопасность, россия, валерий тишков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Тишков
Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова

Главный центр связи Генштаба ВС России награжден орденом Суворова

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОрдена Суворова
Ордена Суворова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ордена Суворова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 декабря - РИА Новости. Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщили в министерстве обороны РФ.
Награду вручил начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков.
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"Согласно указу президента Российской Федерации, Главный орденов Красной Звезды и Жукова центр связи ГШ ВС РФ удостоен государственной награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции"", - заявили в Минобороны.
Кроме того, другие воинские части связи - Центральный узел контроля безопасности связи Генштаба ВС РФ и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи - награждены грамотами президента РФ. В торжественной обстановке орден был передан начальнику центра генерал-майору Николаю Подопригоре.
"На протяжении всей специальной военной операции личный состав соединений и воинских частей связи ВС РФ достойно выполняет боевые задачи, проявляя личное мужество и массовый героизм, что высоко оценивается руководством страны и министерства обороны", - сказал генерал-лейтенант Тишков.
По словам начальника Главного управления связи ВС РФ, нынешние воины-связисты - это наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны.
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Также замначальника Генштаба отметил вклад в победу, вносимый личным составом воинских частей связи центрального подчинения. Тишков выразил слова благодарности командованию и всему личному составу награжденных частей. "Вы своим личным примером доказали высокую готовность войск связи к выполнению боевых задач", - указал замначальника Генштаба.
Генерал-майор Подопригора заявил, что "личный состав Главного центра связи готов и впредь успешно решать поставленные задачи, а оказанное доверие послужит мощным стимулом для полной самоотдачи каждого".
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