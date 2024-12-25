https://ria.ru/20241225/orden-1991128138.html

Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова

Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова - РИА Новости, 25.12.2024

Главный центр связи Генштаба наградили орденом Суворова

Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:13:00+03:00

2024-12-25T07:13:00+03:00

2024-12-25T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валерий тишков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572187500_0:131:2949:1789_1920x0_80_0_0_d717fea7fdd6ee7342d3d99d10bb0754.jpg

МОСКВА, 25 декабря - РИА Новости. Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщили в министерстве обороны РФ. Награду вручил начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков. "Согласно указу президента Российской Федерации, Главный орденов Красной Звезды и Жукова центр связи ГШ ВС РФ удостоен государственной награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции"", - заявили в Минобороны. Кроме того, другие воинские части связи - Центральный узел контроля безопасности связи Генштаба ВС РФ и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи - награждены грамотами президента РФ. В торжественной обстановке орден был передан начальнику центра генерал-майору Николаю Подопригоре. "На протяжении всей специальной военной операции личный состав соединений и воинских частей связи ВС РФ достойно выполняет боевые задачи, проявляя личное мужество и массовый героизм, что высоко оценивается руководством страны и министерства обороны", - сказал генерал-лейтенант Тишков. По словам начальника Главного управления связи ВС РФ, нынешние воины-связисты - это наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны. Также замначальника Генштаба отметил вклад в победу, вносимый личным составом воинских частей связи центрального подчинения. Тишков выразил слова благодарности командованию и всему личному составу награжденных частей. "Вы своим личным примером доказали высокую готовность войск связи к выполнению боевых задач", - указал замначальника Генштаба. Генерал-майор Подопригора заявил, что "личный состав Главного центра связи готов и впредь успешно решать поставленные задачи, а оказанное доверие послужит мощным стимулом для полной самоотдачи каждого".

https://ria.ru/20241020/gosnagrady-1978940788.html

https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html

https://ria.ru/20241224/putin-1991050037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, валерий тишков