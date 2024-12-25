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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.12.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:18:00+03:00
2024-12-25T19:18:00+03:00
2024-12-25T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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безопасность
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе. Ранее в среду опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 00:34 мск. Она продлилась 6 часов 47 минут. Повторно сигнал был запущен в 18:57. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - сообщил Гусев.
https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991128677.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА