ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ за сутки атаковали 11 районов Белгородской области дронами 55 раз
Разбитое окно. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области беспилотниками более 50 раз, пострадал один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, во вторник ударам со стороны Украины подверглись город Белгород и 27 населенных пунктов в 11 муниципалитетах области. За отчетный период был выпущено 44 снаряда, совершены атаки 55 беспилотниками и одним FPV-дроном. Наибольшим атакам подвергались Белгородский район, Валуйский и Грайворонский муниципальные округа. Один человек получил ранения из-за удара дрона по автомобилю.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 10 беспилотников… Город Белгород атакован беспилотником самолётного типа… В Белгородском районе по сёлам Вергилевка, Журавлевка и Красный Хутор выпущено 17 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки две БПЛА самолётного типа", – написал Гладков.
По данным главы региона, сёла Грузское и Цаповка Борисовского района атаковали три БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. В Грузском повреждена кровля гаража сельхозпредприятия.
Сёла Борки, Долгое, Кукуевка, Солоти и хутор Рябики Валуйского муниципального округа подверглись атакам 15 беспилотников, шесть из них сбиты силами ПВО. Повреждены два дома и пять автомобилей.
"В селе Борки в результате атаки FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен водитель. Бригада скорой доставила пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где медики оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, мужчина отпущен на амбулаторное лечение", – отметил губернатор.
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Также Гладков сообщил, что по сёлам Борисовка, Репьёвка и хутору Шаховка Волоконовского района ударили три беспилотника, один из них сбила система ПВО, повреждены соцобъект и газопровод. В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Заречье-Второе, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Сподарюшино и хутору Понуры в ходе шесть обстрелов выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки шесть БПЛА.
"Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 10 беспилотников. Повреждён один частный дом. В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Репяховка произведено два артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено три снаряда, и совершена атака БПЛА самолётного типа, который был сбит системой ПВО", – добавил губернатор.
Как он уточнил, один беспилотник самолётного типа сбили над Прохоровским районом, два беспилотника – над Чернянским районом. В Шебекинском муниципальном округе по хутору Мухин выпущено четыре артснаряда, по селу Муром сброшено взрывное устройство с беспилотника.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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