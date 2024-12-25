https://ria.ru/20241225/obstrel-1991200991.html

ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 25.12.2024

ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области беспилотниками более 50 раз, пострадал один мирный житель, сообщил глава региона РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:19:00+03:00

2024-12-25T12:19:00+03:00

2024-12-25T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области беспилотниками более 50 раз, пострадал один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, во вторник ударам со стороны Украины подверглись город Белгород и 27 населенных пунктов в 11 муниципалитетах области. За отчетный период был выпущено 44 снаряда, совершены атаки 55 беспилотниками и одним FPV-дроном. Наибольшим атакам подвергались Белгородский район, Валуйский и Грайворонский муниципальные округа. Один человек получил ранения из-за удара дрона по автомобилю. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 10 беспилотников… Город Белгород атакован беспилотником самолётного типа… В Белгородском районе по сёлам Вергилевка, Журавлевка и Красный Хутор выпущено 17 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки две БПЛА самолётного типа", – написал Гладков. По данным главы региона, сёла Грузское и Цаповка Борисовского района атаковали три БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. В Грузском повреждена кровля гаража сельхозпредприятия. Сёла Борки, Долгое, Кукуевка, Солоти и хутор Рябики Валуйского муниципального округа подверглись атакам 15 беспилотников, шесть из них сбиты силами ПВО. Повреждены два дома и пять автомобилей. "В селе Борки в результате атаки FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен водитель. Бригада скорой доставила пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где медики оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, мужчина отпущен на амбулаторное лечение", – отметил губернатор. Также Гладков сообщил, что по сёлам Борисовка, Репьёвка и хутору Шаховка Волоконовского района ударили три беспилотника, один из них сбила система ПВО, повреждены соцобъект и газопровод. В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Заречье-Второе, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Сподарюшино и хутору Понуры в ходе шесть обстрелов выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки шесть БПЛА. "Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 10 беспилотников. Повреждён один частный дом. В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Репяховка произведено два артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено три снаряда, и совершена атака БПЛА самолётного типа, который был сбит системой ПВО", – добавил губернатор. Как он уточнил, один беспилотник самолётного типа сбили над Прохоровским районом, два беспилотника – над Чернянским районом. В Шебекинском муниципальном округе по хутору Мухин выпущено четыре артснаряда, по селу Муром сброшено взрывное устройство с беспилотника. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241225/podvig-1991143647.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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