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В Новосибирске девушка запустила фейерверк по приказу мошенников
В Новосибирске девушка запустила фейерверк по приказу мошенников - РИА Новости, 25.12.2024
В Новосибирске девушка запустила фейерверк по приказу мошенников
Девушка в центре Новосибирска зажгла фейерверк на тротуаре перед бизнес-центром, поддавшись на уговоры мошенников, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:36:00+03:00
2024-12-25T16:36:00+03:00
2024-12-25T17:54:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 25 дек - РИА Новости. Девушка в центре Новосибирска зажгла фейерверк на тротуаре перед бизнес-центром, поддавшись на уговоры мошенников, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области. "В Центральном районе Новосибирска девушка 2003 года рождения, предварительно, находясь под воздействием телефонных мошенников, совершила поджог пиротехнических изделий", - сообщили в полиции. Гражданку задержали сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия и доставили в отдел полиции для разбирательства. Ранее в одном из Telegram-каналов сообщали, что на улице Фрунзе, дом 5, напротив банка, девушка запустила фейерверк, который искрил и попадал в прохожих и припаркованные автомобили. В бизнес-центре по этому адресу расположено множество организаций, в том числе отделение Совкомбанка.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, фрунзе, совкомбанк, новый год
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Фрунзе, Совкомбанк, Новый год
В Новосибирске девушка запустила фейерверк по приказу мошенников
Девушка зажгла фейерверк в центре Новосибирска, поддавшись уговорам мошенников