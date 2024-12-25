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В Новосибирске девушка запустила фейерверк по приказу мошенников

В Новосибирске девушка запустила фейерверк по приказу мошенников - РИА Новости, 25.12.2024

В Новосибирске девушка запустила фейерверк по приказу мошенников

Девушка в центре Новосибирска зажгла фейерверк на тротуаре перед бизнес-центром, поддавшись на уговоры мошенников, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:36:00+03:00

2024-12-25T16:36:00+03:00

2024-12-25T17:54:00+03:00

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 25 дек - РИА Новости. Девушка в центре Новосибирска зажгла фейерверк на тротуаре перед бизнес-центром, поддавшись на уговоры мошенников, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области. "В Центральном районе Новосибирска девушка 2003 года рождения, предварительно, находясь под воздействием телефонных мошенников, совершила поджог пиротехнических изделий", - сообщили в полиции. Гражданку задержали сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия и доставили в отдел полиции для разбирательства. Ранее в одном из Telegram-каналов сообщали, что на улице Фрунзе, дом 5, напротив банка, девушка запустила фейерверк, который искрил и попадал в прохожих и припаркованные автомобили. В бизнес-центре по этому адресу расположено множество организаций, в том числе отделение Совкомбанка.

https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990919304.html

новосибирск

новосибирская область

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