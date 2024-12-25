https://ria.ru/20241225/novorossiysk-1991242092.html
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска - РИА Новости, 25.12.2024
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска
Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:02:00+03:00
2024-12-25T14:02:00+03:00
2024-12-25T14:20:00+03:00
новороссийск
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
темрюкский район
краснодарский край
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр", — сказал он.По словам собеседника агентства, группы спасателей и волонтеров всего обследовали около 220 километров побережья, в том числе 30 километров — за минувшие сутки.С начала работ собрали и вывезли для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, добавил он.Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
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Работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов на Кубани
МЧС России: на Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии.
2024-12-25T14:02
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новороссийск, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, темрюкский район, краснодарский край
Новороссийск, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Темрюкский район, Краснодарский край
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска
Загрязнение мазутом после крушения двух танкеров достигло Новороссийска
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района
до населенного пункта Мысхако города Новороссийска
общей протяженностью 91 километр", — сказал он.
По словам собеседника агентства, группы спасателей и волонтеров всего обследовали около 220 километров побережья, в том числе 30 километров — за минувшие сутки.
С начала работ собрали и вывезли для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, добавил он.
Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива
. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.
Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" — под домашний арест.
В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.