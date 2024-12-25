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Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска - РИА Новости, 25.12.2024
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14:02 25.12.2024 (обновлено: 14:20 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/novorossiysk-1991242092.html
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска - РИА Новости, 25.12.2024
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска
Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:02:00+03:00
2024-12-25T14:20:00+03:00
новороссийск
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
темрюкский район
краснодарский край
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр", — сказал он.По словам собеседника агентства, группы спасателей и волонтеров всего обследовали около 220 километров побережья, в том числе 30 километров — за минувшие сутки.С начала работ собрали и вывезли для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, добавил он.Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
новороссийск
темрюкский район
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Работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов на Кубани
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новороссийск, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, темрюкский район, краснодарский край
Новороссийск, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Темрюкский район, Краснодарский край
Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска

Загрязнение мазутом после крушения двух танкеров достигло Новороссийска

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр", — сказал он.
По словам собеседника агентства, группы спасателей и волонтеров всего обследовали около 220 километров побережья, в том числе 30 километров — за минувшие сутки.
С начала работ собрали и вывезли для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, добавил он.
Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.
Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" — под домашний арест.
В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
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НовороссийскПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливеТемрюкский районКраснодарский край
 
 
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