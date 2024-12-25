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Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года - РИА Новости, 25.12.2024
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17:24 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/nikolaev-1991298237.html
Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года
Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года - РИА Новости, 25.12.2024
Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года
Глава Чувашии Олег Николаев представил проект Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы, который оценивается более... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:24:00+03:00
2024-12-25T17:24:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев представил проект Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы, который оценивается более чем в 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Программа затронет все сферы жизни региона. По итогам презентации документ будет утвержден распоряжением кабинета министров Чувашской Республики. "Нами проделана масштабная межведомственная работа, разработан эффективный управленческий инструмент – новая Комплексная программа социально-экономического развития республики до 2030 года как региональная стратегия пространственного развития. Первая Комплексная программа до 2025 года консолидировала в себе более 1,6 тысячи инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов и стала эффективным управленческим инструментом", - сказал Николаев. К числу социально-экономических эффектов программы он отнес достижение показателей национального развития; сбалансированную территориальную организацию экономики; производство продукции более высоких переделов; развитие сервисной экономики; обеспечение высокого уровня жизни населения в регионе; опережающее развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах и, как следствие, улучшение качества городской среды; рост суммарного коэффициента рождаемости и сохранение населения. "Стоит четкая задача, чтобы в каждом опорном населенном пункте качество жизни за эти шесть лет повысилось не менее чем на 30% относительно текущих показателей", - сказал глава республики. Программа включает в себя 33 мегапроекта, в состав которых вошли 213 подпроектов, и 40 проектов-драйверов муниципалитетов, в рамках которых на 1 рубль бюджетных средств планируется привлечение 6,9 рублей внебюджетных средств инвесторов. Кроме того, в документ интегрированы более 1 тысячи инфраструктурных проектов, заявленных муниципальными образованиями, бизнесом, населением, синхронизированных с проектами долгосрочных планов развития и Республиканской адресной инвестиционной программой, а также 632 инвестиционных проекта на основе оценки инвестиционных профилей муниципалитетов, планов развития предприятий и организаций, бизнес-инициатив. Как сообщил глава республики, наибольшее число инвестиционных проектов будет реализовано в АПК (200), промышленности (174) и туризме (140). Наиболее крупные инвестиционные проекты в промышленности запланированы в сфере высокотехнологичного производства электроники и техники, направленные на импортозамещение и развитие собственных технологических решений. Инвестиционные проекты будут реализованы во всех муниципальных образованиях, но наибольшая их концентрация ожидается в городе Чебоксары (134). Высокая проектная активность у Ядринского (60), Чебоксарского (54) и Канашского (37) округов.
https://ria.ru/20241225/chuvashiya-1991208383.html
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чувашская республика (чувашия)
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чувашская республика (чувашия), чебоксары, олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Чебоксары, Олег Николаев (политик)
Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года

Глава Чувашии представил новый проект программы развития республики до 2030 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев представил проект Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы, который оценивается более чем в 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Программа затронет все сферы жизни региона. По итогам презентации документ будет утвержден распоряжением кабинета министров Чувашской Республики.
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"Нами проделана масштабная межведомственная работа, разработан эффективный управленческий инструмент – новая Комплексная программа социально-экономического развития республики до 2030 года как региональная стратегия пространственного развития. Первая Комплексная программа до 2025 года консолидировала в себе более 1,6 тысячи инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов и стала эффективным управленческим инструментом", - сказал Николаев.
К числу социально-экономических эффектов программы он отнес достижение показателей национального развития; сбалансированную территориальную организацию экономики; производство продукции более высоких переделов; развитие сервисной экономики; обеспечение высокого уровня жизни населения в регионе; опережающее развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах и, как следствие, улучшение качества городской среды; рост суммарного коэффициента рождаемости и сохранение населения.
"Стоит четкая задача, чтобы в каждом опорном населенном пункте качество жизни за эти шесть лет повысилось не менее чем на 30% относительно текущих показателей", - сказал глава республики.
Программа включает в себя 33 мегапроекта, в состав которых вошли 213 подпроектов, и 40 проектов-драйверов муниципалитетов, в рамках которых на 1 рубль бюджетных средств планируется привлечение 6,9 рублей внебюджетных средств инвесторов.
Кроме того, в документ интегрированы более 1 тысячи инфраструктурных проектов, заявленных муниципальными образованиями, бизнесом, населением, синхронизированных с проектами долгосрочных планов развития и Республиканской адресной инвестиционной программой, а также 632 инвестиционных проекта на основе оценки инвестиционных профилей муниципалитетов, планов развития предприятий и организаций, бизнес-инициатив.
Как сообщил глава республики, наибольшее число инвестиционных проектов будет реализовано в АПК (200), промышленности (174) и туризме (140).
Наиболее крупные инвестиционные проекты в промышленности запланированы в сфере высокотехнологичного производства электроники и техники, направленные на импортозамещение и развитие собственных технологических решений. Инвестиционные проекты будут реализованы во всех муниципальных образованиях, но наибольшая их концентрация ожидается в городе Чебоксары (134). Высокая проектная активность у Ядринского (60), Чебоксарского (54) и Канашского (37) округов.
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Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыОлег Николаев (политик)
 
 
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