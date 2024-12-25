https://ria.ru/20241225/nikolaev-1991298237.html

Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года

Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года - РИА Новости, 25.12.2024

Николаев представил новый проект программы развития Чувашии до 2030 года

Глава Чувашии Олег Николаев представил проект Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы, который оценивается более... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:24:00+03:00

2024-12-25T17:24:00+03:00

2024-12-25T17:24:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев представил проект Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы, который оценивается более чем в 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Программа затронет все сферы жизни региона. По итогам презентации документ будет утвержден распоряжением кабинета министров Чувашской Республики. "Нами проделана масштабная межведомственная работа, разработан эффективный управленческий инструмент – новая Комплексная программа социально-экономического развития республики до 2030 года как региональная стратегия пространственного развития. Первая Комплексная программа до 2025 года консолидировала в себе более 1,6 тысячи инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов и стала эффективным управленческим инструментом", - сказал Николаев. К числу социально-экономических эффектов программы он отнес достижение показателей национального развития; сбалансированную территориальную организацию экономики; производство продукции более высоких переделов; развитие сервисной экономики; обеспечение высокого уровня жизни населения в регионе; опережающее развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах и, как следствие, улучшение качества городской среды; рост суммарного коэффициента рождаемости и сохранение населения. "Стоит четкая задача, чтобы в каждом опорном населенном пункте качество жизни за эти шесть лет повысилось не менее чем на 30% относительно текущих показателей", - сказал глава республики. Программа включает в себя 33 мегапроекта, в состав которых вошли 213 подпроектов, и 40 проектов-драйверов муниципалитетов, в рамках которых на 1 рубль бюджетных средств планируется привлечение 6,9 рублей внебюджетных средств инвесторов. Кроме того, в документ интегрированы более 1 тысячи инфраструктурных проектов, заявленных муниципальными образованиями, бизнесом, населением, синхронизированных с проектами долгосрочных планов развития и Республиканской адресной инвестиционной программой, а также 632 инвестиционных проекта на основе оценки инвестиционных профилей муниципалитетов, планов развития предприятий и организаций, бизнес-инициатив. Как сообщил глава республики, наибольшее число инвестиционных проектов будет реализовано в АПК (200), промышленности (174) и туризме (140). Наиболее крупные инвестиционные проекты в промышленности запланированы в сфере высокотехнологичного производства электроники и техники, направленные на импортозамещение и развитие собственных технологических решений. Инвестиционные проекты будут реализованы во всех муниципальных образованиях, но наибольшая их концентрация ожидается в городе Чебоксары (134). Высокая проектная активность у Ядринского (60), Чебоксарского (54) и Канашского (37) округов.

https://ria.ru/20241225/chuvashiya-1991208383.html

https://ria.ru/20241223/fradkov-1990802603.html

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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чувашская республика (чувашия), чебоксары, олег николаев (политик)