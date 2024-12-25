В Молдавии выступили против героизации воевавших на стороне нацистов солдат
Депутат парламента Молдавии Лозован выступила против героизации румынских солдат
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован выступила против героизации румынских солдат, воевавших во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии.
Во вторник руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что в молдавском селе Ларгуца с воинскими почестями открыли очередной памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов. Он отметил, что в карауле был замечен сотрудник МВД, а церемония прошла с участием священнослужителей Бессарабской митрополии (Румынской православной церкви).
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"На наших глазах переписывается история Молдовы. Один за другим открываются памятники солдатам румынской армии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии и принесли на нашу землю смерть и страдания… Выражаю решительный протест против героизации нацизма в нашей стране, а также против посягательств на православную церковь и на память истинных героев. Требую прекратить ставить памятники палачам молдавского народа", - написала Лозован в своем Telegram-канале.
По ее словам, подменяя исторические факты, власти Молдавии пытаются "выслужиться перед западными кураторами — потомками фашистских солдат". "Активное участие в этом шабаше принимает раскольническая Бессарабская церковь (Румынская православная церковь – ред.)", - отметила депутат.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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