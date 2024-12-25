https://ria.ru/20241225/natsist-1991310258.html

В Молдавии выступили против героизации воевавших на стороне нацистов солдат

В Молдавии выступили против героизации воевавших на стороне нацистов солдат - РИА Новости, 25.12.2024

В Молдавии выступили против героизации воевавших на стороне нацистов солдат

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован выступила против героизации румынских солдат, воевавших во Второй мировой войне на... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:16:00+03:00

2024-12-25T18:16:00+03:00

2024-12-25T18:16:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован выступила против героизации румынских солдат, воевавших во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Во вторник руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что в молдавском селе Ларгуца с воинскими почестями открыли очередной памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов. Он отметил, что в карауле был замечен сотрудник МВД, а церемония прошла с участием священнослужителей Бессарабской митрополии (Румынской православной церкви). "На наших глазах переписывается история Молдовы. Один за другим открываются памятники солдатам румынской армии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии и принесли на нашу землю смерть и страдания… Выражаю решительный протест против героизации нацизма в нашей стране, а также против посягательств на православную церковь и на память истинных героев. Требую прекратить ставить памятники палачам молдавского народа", - написала Лозован в своем Telegram-канале. По ее словам, подменяя исторические факты, власти Молдавии пытаются "выслужиться перед западными кураторами — потомками фашистских солдат". "Активное участие в этом шабаше принимает раскольническая Бессарабская церковь (Румынская православная церковь – ред.)", - отметила депутат. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html

https://ria.ru/20241214/shveytsariya-1989171199.html

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в мире, молдавия, германия, румыния, румынская православная церковь