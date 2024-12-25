https://ria.ru/20241225/nagrazhdenie-1991126307.html

Военнослужащих 51-й армии наградили медалями за подвиги в зоне СВО

Военнослужащих 51-й армии наградили медалями за подвиги в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2024

Военнослужащих 51-й армии наградили медалями за подвиги в зоне СВО

Военнослужащих мотострелкового полка 51-й армии "Южной" группировки войск наградили медалями за выдающиеся подвиги и достижения, проявленные при выполнении... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T06:34:00+03:00

2024-12-25T06:34:00+03:00

2024-12-25T06:34:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Военнослужащих мотострелкового полка 51-й армии "Южной" группировки войск наградили медалями за выдающиеся подвиги и достижения, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО, мероприятие приурочено к празднованию Нового года, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в районе восстановления боеспособности нашего полка проводится мероприятие по награждению личного состава, отличившегося в ходе ведения боевых действий, проводится концерт, который приурочен к празднованию Нового года", - рассказал РИА Новости военнослужащий 51-го полка с позывным "Малахит". Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью "За храбрость" 2-й степени награжден разведчик-снайпер разведывательной роты полка. А также ведомственными медалями министерства обороны РФ "За воинскую доблесть" 1-й и 2-й степени награждены 14 военнослужащих полка. После награждения перед военнослужащими полка выступили с патриотическими и военными песнями победители Всероссийского фестиваля народного творчества воинов ВС РФ "Катюша".

https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html

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безопасность, россия