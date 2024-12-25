https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html

МРОТ в 2025 году: на сколько вырос, как рассчитывается и на что влияет

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 2024 что это и сколько составляет в России

МРОТ в 2025 году: на сколько вырос, как рассчитывается и на что влияет

Минимальный размер оплаты труда - нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу. МРОТ - что это такое в деталях,... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда - нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу. МРОТ - что это такое в деталях, как соотносится с прожиточным минимумом и как часто его повышают, что влияет на его размер, сколько составляет МРОТ в 2025 году в различных регионах страны - в материале РИА Новости.Минимальный размер оплаты трудаМинимальный размер оплаты труда – это сумма денежных средств, которую работник гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер МРОТ устанавливается без учета НДФЛ, то есть, работник получит на руки на 13% меньше изначальной суммы. “Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году с учетом величины медианной заработной платы за предыдущий год”, - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ."Если размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не установлен, то применяется МРОТ по РФ. Также стоит обратить внимание на то, что в состав МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте РФ) не включаются районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П)", - уточняет Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.Кто устанавливаетЗначение МРОТ устанавливается одновременно на всей территории России федеральным законом."При этом, регионы могут изменять его размер, но только в большую сторону. Установление МРОТ в размере ниже общепринятого запрещено", - отмечает Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты".“Рассчитывает МРОТ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации - Росстат”, - добавляет Оксана Васильева.Как рассчитываетсяМРОТ, установленный федеральным законом на текущий год, исчисляется, исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год. Проект федерального закона об установлении МРОТ на очередной год подлежит обсуждению с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством."С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Соотношение МРОТ и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в 5 лет исходя из условий социально-экономического развития РФ. МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на этот год. Исчисление медианной заработной платы осуществляется на основании методики, определяемой Росстатом", - рассказывает Алла Матюхина, методолог Unicon Outsourcing."На официальном сайте Роструда уточняется, что заработная плата может быть меньше МРОТ, если сотрудник работает в режиме неполной занятости или по совместительству. Оклад может быть меньше МРОТ, так как заработная плата включает в себя кроме оклада компенсационные выплаты, различные надбавки и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ). Таким образом, с учетом всех надбавок к окладу или поощрений работник получает сумму, большую или равную МРОТ. Если зарплата сотрудника все-таки меньше установленного минимального размера оплаты труда, работодателю необходимо произвести доплату", - объясняет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "Аудит Консалт".На что влияет и что входитПо словам адвоката Адвокатской палаты Ростовской области Анны Салютиной, введение МРОТ призвано решить ряд социальных вопросов, например, повысить уровень жизни для самых бедных и уязвимых слоев населения. С 2018-го года размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума."МРОТ влияет на величину заработной платы, на выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также учитывается при обязательном социальном страховании", - отмечает Оксана Васильева.Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, объясняет, что при расчете больничных учитывается средний дневной заработок, он рассчитывается как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, если стаж работника окажется менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц. Увеличение МРОТ не означает автоматического роста заработных плат, в коммерческих структурах оно коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимального размера оплаты труда. Однако многие работодатели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ."В состав зарплаты, которую работник должен сравнивать с МРОТ, входят: основная зарплата сотрудника по тарифной ставке или окладу и стимулирующие выплаты - премии и надбавки, которые предусмотрены системой оплаты труда", - говорит Анастасия Синицына.МРОТ и прожиточный минимумПрожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина."Его устанавливает правительство РФ. Для расчета прожиточного минимума используют медианный среднедушевой доход за предыдущий год, который рассчитывает Росстат. С 2021 по 2025 год прожиточный минимум установили в размере 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода, - рассказывает Анастасия Синицына, эксперт Актион Кадры и HR.По словам Оксаны Васильевой, с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет установлено в размере не ниже 48 процентов.Анна Ермолаева, адвокат коллегии адвокатов "Ваше право" объясняет, что МРОТ предназначен для расчета и регулирования заработных плат и пособий, а прожиточный минимум не только для этого, но и для статистики. Он отражает социальное неравенство между различными слоями населения и выявляет ту черту, после которой появляются малоимущие семьи, нуждающиеся в государственной помощи.Размер МРОТ в РоссииВеличина МРОТ в России регулируется ст. 133 ТК, Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ, Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ, постановлением Правительства от 28.05.2022 № 973.Насколько повысился МРОТ в 2024 годуС 1 января 2025 года Федеральным законом от 29 октября 2024 г. № 365-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 22 440 руб. в месяц, вместо 19 242 руб. в 2024 году. Повышение составило 16,6%.Динамика МРОТ за последние годыПроследить динамику и величину показателя МРОТ по годам можно по таблице, представленной Оксаной Васильевой:“Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию от 29.02.2024 г. сообщил о том, что к 2030 году МРОТ будет увеличен до 35 тыс. руб”, - говорит Оксана Васильева.Размер МРОТ в регионахВ каждом регионе может быть своя величина минимальной зарплаты – ее устанавливают субъекты России региональными соглашениями."Когда устанавливают региональный МРОТ, учитывают социально-экономические условия и величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. При этом, региональный размер не может быть ниже федерального", - уточняет Анастасия Синицына.По словам Татьяны Нечаевой, если работник трудится в таком регионе, его зарплата должна быть больше или равна региональному МРОТ, однако эти ограничения обязаны соблюдать только работодатели, которые присоединились к региональным соглашениям.В МосквеВ столице МРОТ устанавливается ежеквартально в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения г. Москвы. В 2024 году он составляет 29 389 рублей. В 2025 году он составит 32 916 рублей (Соглашение о МРОТ в городе Москве на 2025 год между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей от 14.11.2024 № 47-2).В Санкт-ПетербургеВ 2025 году МРОТ для жителей Санкт-Петербурга составит 28 750 рублей.В Челябинске и некоторых других регионахВ Челябинской области с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 22 440 руб. Но в этом регионе нашей страны действует так называемый “уральский коэффициент” (надбавка за тяжелые климатические условия), поэтому, при исчислении зарплаты, бухгалтера должны умножать общефедеральный МРОТ на 1,15 (постановление Совмина СССР от 21 мая 1987 г. № 591). “В Краснодарском крае этот показатель составляет 23 562 руб., а в Республике Башкортостан - 23 719 руб., - добавляет Оксана Васильева.Ответственность за зарплату ниже МРОТЗа выплату зарплаты в размере ниже, чем МРОТ, установлена и уголовная, и административная ответственность."Разница между ними – в продолжительности невыполнения работодателем своих обязанностей. Однократная выплата зарплаты ниже МРОТ влечет за собой административную ответственность и денежные штрафы, повторная – снова штрафы и возможна дисквалификация. Если нарушение продолжается в течение двух месяцев, - наступает уголовная ответственность и наказание в виде запрета заниматься определенной деятельностью/занимать определенные должности, денежные штрафы и, в отдельных случаях ограничение и даже лишение свободы", - объясняет Кирилл Резник.Административный кодекс предусматривает следующие санкции (п.п. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП):По словам Оксаны Васильевой, если зарплата выплачивается в течение двух месяцев или более ниже размера МРОТ из-за корыстной заинтересованности руководителя, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность:Уголовная ответственность предусмотрена частью 3 ст. 145.1 УК РФ, в соответствии с ней нарушителю грозит уже:Стоит иметь ввиду, что при назначении уголовной ответственности применяется одно наказание из вышеуказанных, по усмотрению суда.

https://ria.ru/20240229/mrot-1930204754.html

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Алёна Пава

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), европейская юридическая служба, мрот