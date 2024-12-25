https://ria.ru/20241225/moskva-1991141035.html

В центре Москвы благоустроили пять переулков

В центре Москвы благоустроили пять переулков - РИА Новости, 25.12.2024

В центре Москвы благоустроили пять переулков

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра по... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:26:00+03:00

2024-12-25T09:26:00+03:00

2024-12-25T09:26:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В прошлом году провели благоустройство двух участков Цветного бульвара - возле одноименной станции метро и цирка Никулина, теперь обновили пять переулков в этом районе - Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов. Главной задачей было сделать эти пространства удобными для пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 2,6 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проведен ремонт существующей ливневой системы. "Расширить тротуары в узких переулках, где существует транзитное автомобильное движение, было достаточно сложно, но тем не менее пешеходную зону увеличили. Заменили 11,7 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и почти 18 тысяч "квадратов" асфальта на проезжей части, обустроили более 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы, упорядочили автомобильные парковки и организовали около 30 велопарковок", - добавил Бирюков. Он уточнил, что наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В переулках появились свыше 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. Для отдыха установили удобные лавочки, сориентироваться в этом районе помогут шесть новых навигационных стел. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ привели в порядок существующий и добавили новый газон общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20241224/moskva-1990984605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков