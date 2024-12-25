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Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом - РИА Новости, 25.12.2024
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08:56 25.12.2024 (обновлено: 09:49 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/moshennichestvo-1991135715.html
Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом
Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом - РИА Новости, 25.12.2024
Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом
Силовики провели обыски на трех заводах и в домах у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:56:00+03:00
2024-12-25T09:49:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Силовики провели обыски на трех заводах и в домах у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ РФ по Ростовской области."ГВСУ СК России совместно с УФСБ России по Ростовской области проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь", в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников", - сказал представитель.Собеседник уточнил, что обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения средств гособоронзаказа. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 миллионов рублей.В начале сентября силовики задержали сотрудника собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки по ООО "10 ГПЗ". Сообщалось, что мужчина предложил силовику 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241218/bulgakov-1989944822.html
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россия
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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом

По делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей прошли обыски

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Силовики провели обыски на трех заводах и в домах у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ РФ по Ростовской области.
"ГВСУ СК России совместно с УФСБ России по Ростовской области проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь", в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников", - сказал представитель.
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Собеседник уточнил, что обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения средств гособоронзаказа. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 миллионов рублей.
В начале сентября силовики задержали сотрудника собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки по ООО "10 ГПЗ". Сообщалось, что мужчина предложил силовику 20 миллионов рублей.
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