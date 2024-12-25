https://ria.ru/20241225/moshennichestvo-1991135715.html

Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом

Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом - РИА Новости, 25.12.2024

Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом

Силовики провели обыски на трех заводах и в домах у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:56:00+03:00

2024-12-25T08:56:00+03:00

2024-12-25T09:49:00+03:00

происшествия

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Силовики провели обыски на трех заводах и в домах у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ РФ по Ростовской области."ГВСУ СК России совместно с УФСБ России по Ростовской области проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь", в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников", - сказал представитель.Собеседник уточнил, что обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения средств гособоронзаказа. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 миллионов рублей.В начале сентября силовики задержали сотрудника собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки по ООО "10 ГПЗ". Сообщалось, что мужчина предложил силовику 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241218/bulgakov-1989944822.html

https://ria.ru/20241224/kamchatka-1990929902.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)