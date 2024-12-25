https://ria.ru/20241225/mordoviya-1991337498.html

Мордовия досрочно погасила долг перед коммерческими банками

Мордовия досрочно погасила долг перед коммерческими банками - РИА Новости, 25.12.2024

Мордовия досрочно погасила долг перед коммерческими банками

Долг Мордовии перед коммерческими банками погашен досрочно и в полном объеме, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 25.12.2024

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республика мордовия

саранск

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Долг Мордовии перед коммерческими банками погашен досрочно и в полном объеме, заявил глава республики Артем Здунов. "Впервые за 16 лет Мордовия вступает в новый год без коммерческой задолженности - на сегодня долг региона перед банками удалось погасить досрочно и в полном объеме. Это важно для республики и её жителей: если бы мы не вернули кредиты, то в следующем году только процентов пришлось бы заплатить почти 900 миллионов рублей. Сэкономленные средства направим на самые насущные вопросы социальной сферы", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что республика успешно закрывает финансовый год: в 2024 году собственные доходы республиканского бюджета превысят 45 миллиардов рублей (рост 25%), а индекс промпроизводства составляет 108%. Финансовые итоги года подвели на последней в 2024 году сессии Государственного собрания Мордовии. Как сообщает пресс-служба главы региона, ключевым вопросом повестки дня стало принятие бюджета республики на ближайшие три года. "Предусматривается ежегодный рост собственных доходов. Начиная с 2021 года, собственные доходы республики выросли почти в 1,5 раза. Расходной частью проекта бюджета предусмотрено финансирование 30 государственных программ в сумме более 60 миллиардов рублей. Республиканский бюджет сформирован с учетом реализации нацпроектов. По-прежнему бюджет имеет ярко выраженный социальный характер. Основные статьи расходов - образование, социальная политика и здравоохранение. На эти направления приходится более 34 миллиарда рублей, или 54% всех расходов", - говорится в сообщении. Предусмотрено ежегодное снижение государственного долга республики. Дан старт участию Мордовии в программе списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Как отметил глава региона, в целом по итогам года долговая нагрузка будет составлять менее 70% - такое было только 14 лет назад. Бюджет Мордовии на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов поддержали представители всех фракций. Депутаты Госсобрания республики единогласно одобрили инициативы, связанные с поддержкой бойцов СВО и их семей. Одна из них связана с освобождением от уплаты транспортного налога в отношении автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Законопроект предусматривает распространение установленных налоговых льгот на налоговый период 2024 года. Также бойцы СВО и члены их семей наделены правом заготовки древесины для собственных нужд. Депутаты также проголосовали за предложение администрации Саранска в федеральные органы о присвоении столице Мордовии почётного звания "Город трудовой доблести" и увеличении денежной выплаты к 9 Мая "детям войны". "Сегодня принятыми законами мы дали старт большой работе в новом году. Уходящий 2024 год был насыщен крупными политическими событиями. Прежде всего, это выборы президента России, в которых победу одержал Владимир Владимирович Путин. Мы приняли очень много законов, которые способствуют выполнению социально-экономических задач, которые стоят перед республикой. Наша задача - продолжить работать на благо людей", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Мордовии Владимира Чибиркина.

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саранск, артем здунов