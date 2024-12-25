https://ria.ru/20241225/mordoviya-1991308136.html

Число самозанятых в Мордовии превысило 30 тысяч человек

Число самозанятых в Мордовии превысило 30 тысяч человек - РИА Новости, 25.12.2024

Число самозанятых в Мордовии превысило 30 тысяч человек

Количество самозанятых в Республике Мордовия превысило отметку в 30 тысяч человек в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Количество самозанятых в Республике Мордовия превысило отметку в 30 тысяч человек в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Там отметили, что в 2024 году в регионе прибавилось порядка 10 тысяч самозанятых. Данный показатель говорит о популярности и доступности открытия своего дела по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Центр "Мой бизнес" помогает предпринимателям участвовать в ярмарках, продвигать свою продукцию и многое другое. Например, в Саранске традиционно открылась ярмарка самозанятых "Зимняя сказка", которую продлили до восьмого января следующего года. В этом году на нее заявлено рекордное количество участников - 97 человек. Посетители могут выбрать на ярмарке подарки себе и своим близким. Например, мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, кондитерские изделия, новогодние сувениры, упаковки и многое другое. Также на ярмарке будут проводиться тематические мастер-классы по росписи елочных игрушек и пряников, созданию праздничного чая и съедобных букетов.

https://ria.ru/20241225/podmoskove-1991199756.html

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саранск, республика мордовия, твой бизнес – новости