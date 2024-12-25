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Работник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 25.12.2024 (обновлено: 06:47 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html
Работник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию
Работник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию - РИА Новости, 25.12.2024
Работник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию
Монтажник с Курской АЭС, находившийся в момент атаки ВСУ на электростанции, после эвакуации подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на фронт. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T06:37:00+03:00
2024-12-25T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курчатов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская аэс
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Монтажник с Курской АЭС, находившийся в момент атаки ВСУ на электростанции, после эвакуации подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на фронт. "Мой позывной "Атом" - наверное, потому, что на атомной станции работал в Курчатове. В тот момент напали как раз на атомную (станцию - ред.), я увидел наших ребят - и как-то перевернуло меня, я... решил подписать контракт",- заявил РИА Новости разведчик группировки войск "Юг" . Он сообщил, что ранее работал вахтовым методом на атомной станции, получал хорошую зарплату, его семья ни в чем не нуждалась. "Через три дня (после нападения ВСУ на Курскую область - ред.) нас эвакуировали - весь город и всю атомную электростанцию, всех эвакуировали, были обстрелы, и на территорию падали осколки", - вспоминает он. Собеседник агентства уточнил, что решил уйти в разведывательное подразделение. "Сейчас разведчик-санитар я в группе, вдруг, не дай Бог, тяжёлые, я должен оказать помощь, меня этому учили", - отметил "Атом". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241105/aes-1981948476.html
https://ria.ru/20241224/ritter-1991101499.html
https://ria.ru/20241224/rogov-1991089340.html
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россия, курская область, курчатов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курчатов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
Работник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию

Монтажник с Курской АЭС подписал контракт с Минобороны и ушел на фронт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Монтажник с Курской АЭС, находившийся в момент атаки ВСУ на электростанции, после эвакуации подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на фронт.
"Мой позывной "Атом" - наверное, потому, что на атомной станции работал в Курчатове. В тот момент напали как раз на атомную (станцию - ред.), я увидел наших ребят - и как-то перевернуло меня, я... решил подписать контракт",- заявил РИА Новости разведчик группировки войск "Юг" .
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Он сообщил, что ранее работал вахтовым методом на атомной станции, получал хорошую зарплату, его семья ни в чем не нуждалась.
"Через три дня (после нападения ВСУ на Курскую область - ред.) нас эвакуировали - весь город и всю атомную электростанцию, всех эвакуировали, были обстрелы, и на территорию падали осколки", - вспоминает он.
Собеседник агентства уточнил, что решил уйти в разведывательное подразделение.
"Сейчас разведчик-санитар я в группе, вдруг, не дай Бог, тяжёлые, я должен оказать помощь, меня этому учили", - отметил "Атом".
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурчатовВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская АЭС
 
 
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