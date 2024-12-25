https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991282163.html

Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе

Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе - РИА Новости, 25.12.2024

Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе

Режим президента Молдавии Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса, это чревато появлением... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:19:00+03:00

2024-12-25T16:19:00+03:00

2024-12-25T16:19:00+03:00

в мире

россия

молдавия

европа

майя санду

мария захарова

приднестровская молдавская республика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса, это чревато появлением нового очага нестабильности в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Ранее в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. "Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что при таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение "буквально заложников". "В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжёлым последствиям и появлению ещё одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы", - заключила она.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html

россия

молдавия

европа

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, европа, майя санду, мария захарова, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)