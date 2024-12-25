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Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе - РИА Новости, 25.12.2024
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16:19 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991282163.html
Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе
Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе - РИА Новости, 25.12.2024
Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе
Режим президента Молдавии Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса, это чревато появлением... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:19:00+03:00
2024-12-25T16:19:00+03:00
в мире
россия
молдавия
европа
майя санду
мария захарова
приднестровская молдавская республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса, это чревато появлением нового очага нестабильности в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Ранее в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. "Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что при таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение "буквально заложников". "В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжёлым последствиям и появлению ещё одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы", - заключила она.
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, россия, молдавия, европа, майя санду, мария захарова, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Молдавия, Европа, Майя Санду, Мария Захарова, Приднестровская Молдавская Республика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе

Захарова: режим Санду готовит Молдавию к силовому решению вопроса Приднестровья

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса, это чревато появлением нового очага нестабильности в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Ранее в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье.
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"Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что при таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение "буквально заложников".
"В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжёлым последствиям и появлению ещё одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы", - заключила она.
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В миреРоссияМолдавияЕвропаМайя СандуМария ЗахароваПриднестровская Молдавская РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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