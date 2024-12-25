Захарова предупредила об угрозе нового очага нестабильности в Европе
Захарова: режим Санду готовит Молдавию к силовому решению вопроса Приднестровья
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса, это чревато появлением нового очага нестабильности в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Ранее в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье.
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"Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что при таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение "буквально заложников".
"В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжёлым последствиям и появлению ещё одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы", - заключила она.