https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991251759.html

В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии

В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии - РИА Новости, 25.12.2024

В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии

Власти Молдавии пытаются выдавать героизацию нацизма за увековечение памяти погибших во время Второй мировой войны, заявил руководитель поискового движения и... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:23:00+03:00

2024-12-25T14:23:00+03:00

2024-12-25T14:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются выдавать героизацию нацизма за увековечение памяти погибших во время Второй мировой войны, заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее Петрович рассказал, что в молдавском селе Ларгуца открыли очередной памятник румынским солдатам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии и погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Церемония пошла с воинскими почестями, с участием священнослужителей Бессарабской митрополии (Румынской православной церкви - ред.). "Героизацию нацизма в нашей стране нелепо пытаются выдать за увековечивание памяти погибших. Подчеркну еще раз: мы не выступаем против памяти павших, мы против их посмертной героизации и формулировок, используемых при этом. Да и не стремятся прорумынские ассоциации к реальному изучению истории и выявлению имен", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что обычно восстанавливают воинские кладбища, где есть списочный состав погребенных. При этом на большинстве каменных крестов почему-то обозначено "неизвестный герой". "У фальсификаторов нет задачи выявить имена, у них задача насадить новую историческую трактовку", - пояснил Петрович. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20241218/natsizm-1989990139.html

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в мире, молдавия, германия, румыния, румынская православная церковь