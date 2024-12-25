Рейтинг@Mail.ru
В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991251759.html
В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии
В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии - РИА Новости, 25.12.2024
В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии
Власти Молдавии пытаются выдавать героизацию нацизма за увековечение памяти погибших во время Второй мировой войны, заявил руководитель поискового движения и... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:23:00+03:00
2024-12-25T14:23:00+03:00
в мире
молдавия
германия
румыния
румынская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются выдавать героизацию нацизма за увековечение памяти погибших во время Второй мировой войны, заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее Петрович рассказал, что в молдавском селе Ларгуца открыли очередной памятник румынским солдатам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии и погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Церемония пошла с воинскими почестями, с участием священнослужителей Бессарабской митрополии (Румынской православной церкви - ред.). "Героизацию нацизма в нашей стране нелепо пытаются выдать за увековечивание памяти погибших. Подчеркну еще раз: мы не выступаем против памяти павших, мы против их посмертной героизации и формулировок, используемых при этом. Да и не стремятся прорумынские ассоциации к реальному изучению истории и выявлению имен", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что обычно восстанавливают воинские кладбища, где есть списочный состав погребенных. При этом на большинстве каменных крестов почему-то обозначено "неизвестный герой". "У фальсификаторов нет задачи выявить имена, у них задача насадить новую историческую трактовку", - пояснил Петрович. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20241218/natsizm-1989990139.html
молдавия
германия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, германия, румыния, румынская православная церковь
В мире, Молдавия, Германия, Румыния, Румынская православная церковь
В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии

Петрович: в Молдавии героизацию нацизма выдают за увековечивание памяти погибших

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются выдавать героизацию нацизма за увековечение памяти погибших во время Второй мировой войны, заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
Ранее Петрович рассказал, что в молдавском селе Ларгуца открыли очередной памятник румынским солдатам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии и погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Церемония пошла с воинскими почестями, с участием священнослужителей Бессарабской митрополии (Румынской православной церкви - ред.).
"Героизацию нацизма в нашей стране нелепо пытаются выдать за увековечивание памяти погибших. Подчеркну еще раз: мы не выступаем против памяти павших, мы против их посмертной героизации и формулировок, используемых при этом. Да и не стремятся прорумынские ассоциации к реальному изучению истории и выявлению имен", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что обычно восстанавливают воинские кладбища, где есть списочный состав погребенных. При этом на большинстве каменных крестов почему-то обозначено "неизвестный герой". "У фальсификаторов нет задачи выявить имена, у них задача насадить новую историческую трактовку", - пояснил Петрович.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа"
18 декабря, 19:40
 
В миреМолдавияГерманияРумынияРумынская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала