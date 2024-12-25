https://ria.ru/20241225/moldavija-1991281323.html

Молдавия рискует остаться без российского газа, заявил Шор

Молдавия рискует остаться без российского газа, заявил Шор - РИА Новости, 25.12.2024

Молдавия рискует остаться без российского газа, заявил Шор

Власти Молдавии могли бы решить проблему с поставками российского газа, если бы общались с Россией, но сейчас республика рискует остаться без этого топлива,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:13:00+03:00

2024-12-25T16:13:00+03:00

2024-12-25T16:37:00+03:00

молдавия

россия

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илан шор

дорин речан

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

молдовагаз

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии могли бы решить проблему с поставками российского газа, если бы общались с Россией, но сейчас республика рискует остаться без этого топлива, заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор "Никак, пока будет это правительство, оно никак не может (вопрос с поставкой газа - ред.) решить", - заявил Шор, отвечая на вопрос, как Молдавия будет решать вопрос с поставкой российского газа. По его словам, если бы власти Молдавии были заинтересованы в этом, их представители давно были бы в Москве на переговорах, а не катались по брюсселям, где "им не дают ничего, кроме пустых обещаний и морковок". "Уверен, что если бы они приехали в Россию и попросили помощи, эту проблему можно было бы решить", - подчеркнул он. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике( ПМР) 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Премьер Румынии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.

https://ria.ru/20241217/gaz-1989741950.html

https://ria.ru/20241205/moldaviya-1987429271.html

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молдавия, россия, кишинев, илан шор, дорин речан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), молдовагаз, в мире