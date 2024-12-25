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Минобороны Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства Россией
Минобороны Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства Россией - РИА Новости, 25.12.2024
Минобороны Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства Россией
Системы наблюдения армии Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетами или беспилотниками, сообщила пресс-служба минобороны... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:46:00+03:00
2024-12-25T12:46:00+03:00
2024-12-25T12:46:00+03:00
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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Системы наблюдения армии Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетами или беспилотниками, сообщила пресс-служба минобороны республики. Ранее в среду пограничная полиция Молдавии сообщила, что одна из ракет, выпущенных Россией в направлении Украины, предположительно, пересекла воздушное пространство Молдавии в районе Атаки - Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией. "Система мониторинга воздушного пространства Национальной армии не зафиксировала никаких ракет или беспилотников, пролетающих над воздушным пространством нашей страны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. При этом румынское министерство обороны ранее в среду сообщило, что получило информацию от украинских коллег о нарушении воздушного пространства Румынии и Молдавии российской ракетой. Данные систем наблюдения Румынии не подтвердили эту информацию.
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в мире, молдавия, румыния, россия
В мире, Молдавия, Румыния, Россия
Минобороны Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства Россией
МО Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства российскими ракетами