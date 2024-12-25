https://ria.ru/20241225/moldavija-1991214661.html

Минобороны Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства Россией

Минобороны Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства Россией - РИА Новости, 25.12.2024

Минобороны Молдавии опровергло нарушение ее воздушного пространства Россией

Системы наблюдения армии Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетами или беспилотниками, сообщила пресс-служба минобороны... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:46:00+03:00

2024-12-25T12:46:00+03:00

2024-12-25T12:46:00+03:00

в мире

молдавия

румыния

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Системы наблюдения армии Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетами или беспилотниками, сообщила пресс-служба минобороны республики. Ранее в среду пограничная полиция Молдавии сообщила, что одна из ракет, выпущенных Россией в направлении Украины, предположительно, пересекла воздушное пространство Молдавии в районе Атаки - Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией. "Система мониторинга воздушного пространства Национальной армии не зафиксировала никаких ракет или беспилотников, пролетающих над воздушным пространством нашей страны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. При этом румынское министерство обороны ранее в среду сообщило, что получило информацию от украинских коллег о нарушении воздушного пространства Румынии и Молдавии российской ракетой. Данные систем наблюдения Румынии не подтвердили эту информацию.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973719476.html

молдавия

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, россия