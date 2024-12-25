https://ria.ru/20241225/mobilizatsiya-1991325101.html

На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата

На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата - РИА Новости, 25.12.2024

На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в среду очередное видео силовой мобилизации в Днепропетровске, на этот раз военнообязанному мужчине удалось убежать... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:00:00+03:00

2024-12-25T20:00:00+03:00

2024-12-25T20:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991328166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f35b4ac8f6a0e97da91db9e9cdd24d58.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в среду очередное видео силовой мобилизации в Днепропетровске, на этот раз военнообязанному мужчине удалось убежать от сотрудников военкомата через окно их микроавтобуса. "Мужчина сумел сбежать из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) через окно. При том лезть он начал еще во время движения. На лице у него к тому моменту уже была кровь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что речь идет о Днепропетровске. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241225/plennyy-1991123252.html

https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html

днепропетровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Побег из автомобиля территориального центра комплектования Побег из автомобиля территориального центра комплектования 2024-12-25T20:00 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины