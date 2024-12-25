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На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/mobilizatsiya-1991325101.html
На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата
На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата - РИА Новости, 25.12.2024
На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в среду очередное видео силовой мобилизации в Днепропетровске, на этот раз военнообязанному мужчине удалось убежать... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:00:00+03:00
2024-12-25T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в среду очередное видео силовой мобилизации в Днепропетровске, на этот раз военнообязанному мужчине удалось убежать от сотрудников военкомата через окно их микроавтобуса. "Мужчина сумел сбежать из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) через окно. При том лезть он начал еще во время движения. На лице у него к тому моменту уже была кровь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что речь идет о Днепропетровске. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241225/plennyy-1991123252.html
https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html
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Побег из автомобиля территориального центра комплектования
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчину силой пытались мобилизовать сотрудники военкомата

В Днепропетровске мужчина сбежал от сотрудников военкомата через окно

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в среду очередное видео силовой мобилизации в Днепропетровске, на этот раз военнообязанному мужчине удалось убежать от сотрудников военкомата через окно их микроавтобуса.
"Мужчина сумел сбежать из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) через окно. При том лезть он начал еще во время движения. На лице у него к тому моменту уже была кровь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что речь идет о Днепропетровске.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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