Финляндия в случае необходимости может мобилизовать 280 тысяч военных
Independent: Финляндия может мобилизовать 280 тысяч военных за неделю
© Getty Images / SOPA Images/Takimoto MarinaВоенные финской армии
© Getty Images / SOPA Images/Takimoto Marina
Военные финской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Финляндия в случае необходимости может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных, пишет британская газета Independent со ссылкой на президента страны Александра Стубба.
Как заявил Стубб, вооруженные силы Финляндии, насчитывающие 280 тысяч военнослужащих, могут быть мобилизованы и "вооружены до зубов" за неделю.
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Издание отмечает, что в последнее время Финляндия начала увеличивать вложения в оборону, с 2022 года ежегодные расходы Хельсинки в этой сфере выросли почти на 0,9% ВВП.
Минобороны Финляндии сообщило в декабре, что расходы Хельсинки на оборону в 2025 году составят 2,5% ВВП, а членство в НАТО обойдется стране в 158 миллионов евро. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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