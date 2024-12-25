https://ria.ru/20241225/mobilizatsiya-1991233495.html

В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ

В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024

В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк предлагает упростить механизм привлечения в ряды ВСУ осужденных из-за нехватки людей в украинской... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:50:00+03:00

2024-12-25T13:50:00+03:00

2024-12-25T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк предлагает упростить механизм привлечения в ряды ВСУ осужденных из-за нехватки людей в украинской армии. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии. "Отправляют (медиков и операторов систем ВПО в пехоту – ред.), потому что нет людей в армии и вынуждены работать с тем, что есть... Нужно упростить механизмы привлечения, в том числе тех, кто сейчас в местах лишения свободы, к служению Родине, этот механизм очень сложный, а желающие есть и там", - сказала Василевская-Смаглюк в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. По ее словам, украинские мужчины не готовы брать в руки оружие, многие прячутся от мобилизации. "Мы не знаем, где миллион мужчин. Они не за границей и не забронированы", - добавила Василевская-Смагалюк. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.

https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html

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