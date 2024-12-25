Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России
Мишустин призвал сделать все для сохранения запасов пресной воды в России
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов во время встречи. 25 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов во время встречи. 25 декабря 2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия занимает второе место по запасам пресной воды, нужно сделать все для сохранения этого природного богатства, в том числе воспитывать ответственное отношение бизнеса и стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду глава правительства встретился с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым.
"Россия занимает сейчас второе место по запасам пресной воды. И конечно, необходимо сделать все для сохранения этого природного богатства. Самое главное – формировать ответственное отношение бизнеса, людей, в том числе стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, в цифровые технологии. И здесь, конечно, важно, чтобы люди жили в благоприятных условиях и использовали чистую воду", – сказал Мишустин в ходе встречи.
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