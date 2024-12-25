https://ria.ru/20241225/mishustin-1991189298.html

Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России

Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России - РИА Новости, 25.12.2024

Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России

Россия занимает второе место по запасам пресной воды, нужно сделать все для сохранения этого природного богатства, в том числе воспитывать ответственное... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:40:00+03:00

2024-12-25T11:40:00+03:00

2024-12-25T11:56:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

дмитрий кириллов

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия занимает второе место по запасам пресной воды, нужно сделать все для сохранения этого природного богатства, в том числе воспитывать ответственное отношение бизнеса и стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду глава правительства встретился с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. "Россия занимает сейчас второе место по запасам пресной воды. И конечно, необходимо сделать все для сохранения этого природного богатства. Самое главное – формировать ответственное отношение бизнеса, людей, в том числе стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, в цифровые технологии. И здесь, конечно, важно, чтобы люди жили в благоприятных условиях и использовали чистую воду", – сказал Мишустин в ходе встречи.

https://ria.ru/20241223/mishustin-1990880949.html

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экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий кириллов