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Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России - РИА Новости, 25.12.2024
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11:40 25.12.2024 (обновлено: 11:56 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/mishustin-1991189298.html
Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России
Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России - РИА Новости, 25.12.2024
Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России
Россия занимает второе место по запасам пресной воды, нужно сделать все для сохранения этого природного богатства, в том числе воспитывать ответственное... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:40:00+03:00
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экономика
россия
михаил мишустин
дмитрий кириллов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия занимает второе место по запасам пресной воды, нужно сделать все для сохранения этого природного богатства, в том числе воспитывать ответственное отношение бизнеса и стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду глава правительства встретился с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. "Россия занимает сейчас второе место по запасам пресной воды. И конечно, необходимо сделать все для сохранения этого природного богатства. Самое главное – формировать ответственное отношение бизнеса, людей, в том числе стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, в цифровые технологии. И здесь, конечно, важно, чтобы люди жили в благоприятных условиях и использовали чистую воду", – сказал Мишустин в ходе встречи.
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экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий кириллов
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Кириллов
Мишустин призвал работать над сохранением запасов пресной воды в России

Мишустин призвал сделать все для сохранения запасов пресной воды в России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов во время встречи. 25 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов во время встречи. 25 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов во время встречи. 25 декабря 2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия занимает второе место по запасам пресной воды, нужно сделать все для сохранения этого природного богатства, в том числе воспитывать ответственное отношение бизнеса и стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду глава правительства встретился с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым.
"Россия занимает сейчас второе место по запасам пресной воды. И конечно, необходимо сделать все для сохранения этого природного богатства. Самое главное – формировать ответственное отношение бизнеса, людей, в том числе стимулировать инвестиции в водосберегающие технологии, в цифровые технологии. И здесь, конечно, важно, чтобы люди жили в благоприятных условиях и использовали чистую воду", – сказал Мишустин в ходе встречи.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинДмитрий Кириллов
 
 
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