https://ria.ru/20241225/minpromtorg-1991130901.html
Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом
Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом - РИА Новости, 25.12.2024
Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом
Минпромторг РФ до 2030 года планирует поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и российских промышленных зон за рубежом,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:00:00+03:00
2024-12-25T08:00:00+03:00
2024-12-25T08:00:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ до 2030 года планирует поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и российских промышленных зон за рубежом, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "До 2030 года в планах – поддержать 5 проектов по созданию транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах. Наш механизм предполагает возможность комбинирования разных источников финансирования соответствующих инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств инвесторов, вклада в капитал проектных компаний, а также льготного коммерческого финансирования в рамках иных мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал Алиханов. Он добавил, что при определении стран, где с помощью бюджетного финансирования будет появляться такая отечественная инфраструктура, Минпромторг будет опираться на заинтересованность российского бизнеса. Также одним из критериев станут условия размещения и деятельности резидентов, которые в будущем смогут предложить зарубежные партнеры. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20241225/minpromtorg-1991128852.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом
Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом до 2030 года