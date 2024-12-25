https://ria.ru/20241225/minpromtorg-1991130901.html

Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом

Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом - РИА Новости, 25.12.2024

Минпромторг поддержит пять проектов по созданию ТЛЦ за рубежом

Минпромторг РФ до 2030 года планирует поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и российских промышленных зон за рубежом,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:00:00+03:00

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2024-12-25T08:00:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ до 2030 года планирует поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и российских промышленных зон за рубежом, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "До 2030 года в планах – поддержать 5 проектов по созданию транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах. Наш механизм предполагает возможность комбинирования разных источников финансирования соответствующих инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств инвесторов, вклада в капитал проектных компаний, а также льготного коммерческого финансирования в рамках иных мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал Алиханов. Он добавил, что при определении стран, где с помощью бюджетного финансирования будет появляться такая отечественная инфраструктура, Минпромторг будет опираться на заинтересованность российского бизнеса. Также одним из критериев станут условия размещения и деятельности резидентов, которые в будущем смогут предложить зарубежные партнеры. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20241225/minpromtorg-1991128852.html

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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)