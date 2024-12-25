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Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024

Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:05:00+03:00

2024-12-25T16:05:00+03:00

2024-12-25T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике.На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск "Центр" уничтожают технику и укрепления противника."Штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — прокомментировали в ведомстве.Кроме того, на стенах домов была обнаружена нацистская символика.Село взяли под контроль 25 декабря.

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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины