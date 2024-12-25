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Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 25.12.2024 (обновлено: 16:06 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/minoborony-1991278956.html
Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024
Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:05:00+03:00
2024-12-25T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике.На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск "Центр" уничтожают технику и укрепления противника."Штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — прокомментировали в ведомстве.Кроме того, на стенах домов была обнаружена нацистская символика.Село взяли под контроль 25 декабря.
https://ria.ru/20231225/marinka-1918034142.html
донецкая народная республика
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Кадры освобождения населенного пункта Новый Труд в ДНР
Кадры освобождения населенного пункта Новый Труд в ДНР
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры освобождения Нового Труда в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения села Новый Труд в ДНР

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике.
На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск "Центр" уничтожают технику и укрепления противника.
"Штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — прокомментировали в ведомстве.
Кроме того, на стенах домов была обнаружена нацистская символика.
Село взяли под контроль 25 декабря.
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