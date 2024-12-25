https://ria.ru/20241225/mazut-1991265763.html

Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море

Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 25.12.2024

Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море

Ученые занимаются подбором наиболее эффективных сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в администрации Кубани по результатам... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:19:00+03:00

2024-12-25T15:19:00+03:00

2024-12-25T15:19:00+03:00

происшествия

черное море

керченский пролив

мгу имени м. в. ломоносова

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Ученые занимаются подбором наиболее эффективных сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в администрации Кубани по результатам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. "Как отметила доктор химических наук и заведующая лабораторией профильного факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Перминова, эффективность сорбентов зависит от нескольких факторов: какое вещество, в какой среде и при какой температуре нужно собрать. Сейчас подбирают наиболее эффективный состав. Экологу предоставят необходимое сырье и базу для исследований", - сообщили власти. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

черное море

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, черное море, керченский пролив, мгу имени м. в. ломоносова, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край