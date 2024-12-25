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Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 25.12.2024
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15:19 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/mazut-1991265763.html
Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море
Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 25.12.2024
Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море
Ученые занимаются подбором наиболее эффективных сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в администрации Кубани по результатам... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:19:00+03:00
2024-12-25T15:19:00+03:00
происшествия
черное море
керченский пролив
мгу имени м. в. ломоносова
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Ученые занимаются подбором наиболее эффективных сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в администрации Кубани по результатам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. "Как отметила доктор химических наук и заведующая лабораторией профильного факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Перминова, эффективность сорбентов зависит от нескольких факторов: какое вещество, в какой среде и при какой температуре нужно собрать. Сейчас подбирают наиболее эффективный состав. Экологу предоставят необходимое сырье и базу для исследований", - сообщили власти. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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черное море
керченский пролив
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происшествия, черное море, керченский пролив, мгу имени м. в. ломоносова, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Черное море, Керченский пролив, МГУ имени М. В. Ломоносова, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
Ученые подбирают сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море

Ученые подбирают эффективные сорбенты для ликвидации мазута в Черном море

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Ученые занимаются подбором наиболее эффективных сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в администрации Кубани по результатам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.
"Как отметила доктор химических наук и заведующая лабораторией профильного факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Перминова, эффективность сорбентов зависит от нескольких факторов: какое вещество, в какой среде и при какой температуре нужно собрать. Сейчас подбирают наиболее эффективный состав. Экологу предоставят необходимое сырье и базу для исследований", - сообщили власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияЧерное мореКерченский проливМГУ имени М. В. ЛомоносоваКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский край
 
 
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