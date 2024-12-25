https://ria.ru/20241225/mask-1991127498.html

"Будут взорваны": в США пришли в ужас от выходки Маска

"Будут взорваны": в США пришли в ужас от выходки Маска - РИА Новости, 25.12.2024

"Будут взорваны": в США пришли в ужас от выходки Маска

РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:01:00+03:00

2024-12-25T07:01:00+03:00

2024-12-25T15:20:00+03:00

в мире

илон маск

дональд трамп

сша

майк джонсон

politico

nbc

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заставил конгресс США пересматривать проект бюджета США в канун Рождества, написав более 150 постов на своей странице в соцсети X, чем вызвал хаос среди американских парламентариев, сообщает журнал Politico."Республиканцы в палате представителей пребывают в состоянии хаоса после того, как протолкнули наспех составленный пакет для финансирования правительства. Разочарование спикером Майком Джонсоном кипит, отвратительные внутрипартийные распри среди республиканцев выплескиваются на публику, а демократы заявляют о победе, в то время как избранный президент Дональд Трамп пытается возложить часть вины за все на Джо Байдена. Все это произошло благодаря Илону Маску", — готовится в материале.Как отмечает автор статьи, такой подход Маска — "быстро действовать и пробиваться" — полностью противоречит культуре Вашингтона, где работают совсем по-другому — без склонности к риску."Для конгресса — и более крупного правительственного аппарата Вашингтона — это предупреждающий знак о том, что грядут события, о том, что тщательно продуманные планы будут взорваны указом самого богатого человека в мире. Для Маска это просто еще один день в офисе", — предупреждает автор материала.По данным издания, в рамках своей деятельности по сокращению расходов и оптимизации работы правительства Маск рассматривает "разрушение правительственной структуры до основания" — даже если это приведет к беспорядкам и хаосу."Это философия бизнеса, связанная с разрушением: лучше что-то сломать, чем реформировать", — пояснил историк Кремниевой долины Чарльз Петерсон.Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент. СМИ ранее также обращали внимание на то, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа.Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).

https://ria.ru/20241224/mask-1991079065.html

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в мире, илон маск, дональд трамп, сша, майк джонсон, politico, nbc