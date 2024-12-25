Рейтинг@Mail.ru
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 25.12.2024 (обновлено: 06:05 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/magadan-1991125541.html
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке - РИА Новости, 25.12.2024
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке
Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T06:04:00+03:00
2024-12-25T06:05:00+03:00
происшествия
магадан
россия
магаданская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности после установки незаконной прослушки, сообщает СУ СК России по региону. "Как установлено следствием и судом, 55-летний мужчина в августе 2021 года незаконно приобрел в одном из торговых центров Магадана замаскированные под бытовые приборы специальные технические средства, которые разместил в принадлежащих ему офисных помещениях для скрытого прослушивания разговоров подчиненных работников. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Магаданской области, после чего фигурант в январе 2024 года решил дать взятку должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Следствие сообщает также, что обвиняемый попросил знакомого помочь в достижении договоренности о взятке. "Двадцать второго января 2024 года в автомобиле, припаркованном на улице Болдырева областного центра, действуя в рамках достигнутой с участием посредника договоренности, взяткодатель передал один миллион рублей должностному лицу, действующему в рамках ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – ред.). После передачи денежных средств взяткодатель и посредник задержаны. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест в размере более 103 миллиона рублей", - дополняется в сообщении. В итоге суд признал одного из злоумышленников виновным в незаконном приобретении специального технического средства для негласного получения информации, даче взятке в крупном размере должностному лицу и незаконном бездействии и приговорил его к трем годам лишения свободы. Второй фигурант признан виновным в посредничестве во взяточничестве. "Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки – 20 миллионов рублей и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Также в доход государства конфискован автомобиль, принадлежащий взяткодателю. Посреднику в даче взятки судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 15 миллионов рублей", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html
https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html
магадан
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, россия, магаданская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке

Двух жителей Магадана осудили за попытку дать взятку в миллион рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности после установки незаконной прослушки, сообщает СУ СК России по региону.
"Как установлено следствием и судом, 55-летний мужчина в августе 2021 года незаконно приобрел в одном из торговых центров Магадана замаскированные под бытовые приборы специальные технические средства, которые разместил в принадлежащих ему офисных помещениях для скрытого прослушивания разговоров подчиненных работников. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Магаданской области, после чего фигурант в январе 2024 года решил дать взятку должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену
23 декабря, 11:38
Следствие сообщает также, что обвиняемый попросил знакомого помочь в достижении договоренности о взятке.
"Двадцать второго января 2024 года в автомобиле, припаркованном на улице Болдырева областного центра, действуя в рамках достигнутой с участием посредника договоренности, взяткодатель передал один миллион рублей должностному лицу, действующему в рамках ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – ред.). После передачи денежных средств взяткодатель и посредник задержаны. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест в размере более 103 миллиона рублей", - дополняется в сообщении.
В итоге суд признал одного из злоумышленников виновным в незаконном приобретении специального технического средства для негласного получения информации, даче взятке в крупном размере должностному лицу и незаконном бездействии и приговорил его к трем годам лишения свободы. Второй фигурант признан виновным в посредничестве во взяточничестве.
"Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки – 20 миллионов рублей и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Также в доход государства конфискован автомобиль, принадлежащий взяткодателю. Посреднику в даче взятки судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 15 миллионов рублей", - уточняет ведомство.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки
12 декабря, 20:27
 
ПроисшествияМагаданРоссияМагаданская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала