https://ria.ru/20241225/magadan-1991125541.html

Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке

Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке - РИА Новости, 25.12.2024

Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке

Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T06:04:00+03:00

2024-12-25T06:04:00+03:00

2024-12-25T06:05:00+03:00

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности после установки незаконной прослушки, сообщает СУ СК России по региону. "Как установлено следствием и судом, 55-летний мужчина в августе 2021 года незаконно приобрел в одном из торговых центров Магадана замаскированные под бытовые приборы специальные технические средства, которые разместил в принадлежащих ему офисных помещениях для скрытого прослушивания разговоров подчиненных работников. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Магаданской области, после чего фигурант в январе 2024 года решил дать взятку должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Следствие сообщает также, что обвиняемый попросил знакомого помочь в достижении договоренности о взятке. "Двадцать второго января 2024 года в автомобиле, припаркованном на улице Болдырева областного центра, действуя в рамках достигнутой с участием посредника договоренности, взяткодатель передал один миллион рублей должностному лицу, действующему в рамках ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – ред.). После передачи денежных средств взяткодатель и посредник задержаны. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест в размере более 103 миллиона рублей", - дополняется в сообщении. В итоге суд признал одного из злоумышленников виновным в незаконном приобретении специального технического средства для негласного получения информации, даче взятке в крупном размере должностному лицу и незаконном бездействии и приговорил его к трем годам лишения свободы. Второй фигурант признан виновным в посредничестве во взяточничестве. "Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки – 20 миллионов рублей и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Также в доход государства конфискован автомобиль, принадлежащий взяткодателю. Посреднику в даче взятки судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 15 миллионов рублей", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html

https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html

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