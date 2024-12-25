https://ria.ru/20241225/magadan-1991125541.html
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке - РИА Новости, 25.12.2024
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке
Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T06:04:00+03:00
2024-12-25T06:04:00+03:00
2024-12-25T06:05:00+03:00
происшествия
магадан
россия
магаданская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности после установки незаконной прослушки, сообщает СУ СК России по региону. "Как установлено следствием и судом, 55-летний мужчина в августе 2021 года незаконно приобрел в одном из торговых центров Магадана замаскированные под бытовые приборы специальные технические средства, которые разместил в принадлежащих ему офисных помещениях для скрытого прослушивания разговоров подчиненных работников. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Магаданской области, после чего фигурант в январе 2024 года решил дать взятку должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Следствие сообщает также, что обвиняемый попросил знакомого помочь в достижении договоренности о взятке. "Двадцать второго января 2024 года в автомобиле, припаркованном на улице Болдырева областного центра, действуя в рамках достигнутой с участием посредника договоренности, взяткодатель передал один миллион рублей должностному лицу, действующему в рамках ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – ред.). После передачи денежных средств взяткодатель и посредник задержаны. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест в размере более 103 миллиона рублей", - дополняется в сообщении. В итоге суд признал одного из злоумышленников виновным в незаконном приобретении специального технического средства для негласного получения информации, даче взятке в крупном размере должностному лицу и незаконном бездействии и приговорил его к трем годам лишения свободы. Второй фигурант признан виновным в посредничестве во взяточничестве. "Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки – 20 миллионов рублей и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Также в доход государства конфискован автомобиль, принадлежащий взяткодателю. Посреднику в даче взятки судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 15 миллионов рублей", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html
https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html
магадан
россия
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, магаданская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух магаданцев осудили за попытку дать взятку по делу о прослушке
Двух жителей Магадана осудили за попытку дать взятку в миллион рублей
МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал двоих жителей города виновными в попытке дать взятку в миллион рублей должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности после установки незаконной прослушки, сообщает СУ СК России по региону.
"Как установлено следствием и судом, 55-летний мужчина в августе 2021 года незаконно приобрел в одном из торговых центров Магадана замаскированные под бытовые приборы специальные технические средства, которые разместил в принадлежащих ему офисных помещениях для скрытого прослушивания разговоров подчиненных работников. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Магаданской области, после чего фигурант в январе 2024 года решил дать взятку должностному лицу за освобождение от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Следствие сообщает также, что обвиняемый попросил знакомого помочь в достижении договоренности о взятке.
"Двадцать второго января 2024 года в автомобиле, припаркованном на улице Болдырева областного центра, действуя в рамках достигнутой с участием посредника договоренности, взяткодатель передал один миллион рублей должностному лицу, действующему в рамках ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – ред.). После передачи денежных средств взяткодатель и посредник задержаны. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест в размере более 103 миллиона рублей", - дополняется в сообщении.
В итоге суд признал одного из злоумышленников виновным в незаконном приобретении специального технического средства для негласного получения информации, даче взятке в крупном размере должностному лицу и незаконном бездействии и приговорил его к трем годам лишения свободы. Второй фигурант признан виновным в посредничестве во взяточничестве.
"Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки – 20 миллионов рублей и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Также в доход государства конфискован автомобиль, принадлежащий взяткодателю. Посреднику в даче взятки судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 15 миллионов рублей", - уточняет ведомство.