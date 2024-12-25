https://ria.ru/20241225/lukashevich-1991336629.html
Лукашевич прокомментировал обвинения Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ
Лукашевич прокомментировал обвинения Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашевич прокомментировал обвинения Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ
Обвинявшие главу МИД России Сергея Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ на Мальте злобные и недалекие, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-25T21:07:00+03:00
2024-12-25T21:07:00+03:00
2024-12-26T07:25:00+03:00
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Обвинявшие главу МИД России Сергея Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ на Мальте злобные и недалекие, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь", - сказал Лукашевич, комментируя прозвучавшие после выступления российского министра обвинения со стороны западных участников встречи в адрес Москвы в якобы дезинформации. Как добавил постпред РФ при ОБСЕ, в этом и заключается искусство дипломатии: когда идет диалог - выслушать позицию, даже если она неприятна, получить взамен, возможно, то же самое, но при этом искать точки соприкосновения. По словам дипломата, такие точки однако никто не пытался искать. Вместо этого все свелось к конфронтационной риторике, что было ожидаемо, отметил постпред РФ. Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. Следующий СМИД должен пройти в Вене. В мероприятии принял участие министр иностранных дел РФ. Этот визит стал первой поездкой Лаврова в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20241206/obse-1987754243.html
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в мире, россия, мальта, москва, сергей лавров, александр лукашевич, обсе
В мире, Россия, Мальта, Москва, Сергей Лавров, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Лукашевич прокомментировал обвинения Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ
Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ недалекими