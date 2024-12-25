https://ria.ru/20241225/liksutov-1991142947.html

Ликсутов: вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий

Ликсутов: вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - РИА Новости, 25.12.2024

Ликсутов: вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий

За первые 10 месяцев текущего года производство вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других электронных и оптических изделий в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:00:00+03:00

2024-12-25T10:00:00+03:00

2024-12-25T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года производство вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других электронных и оптических изделий в Москве выросло более чем вдвое, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва – город развитой промышленности, где разрабатывают и производят самые современные решения. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно инвестирует в инновации и создает условия для развития предприятий высокотехнологичных отраслей. В результате эффективного взаимодействия, предприятия укрепляют позиции на рынке и наращивают производство. Так, в январе-октябре 2024 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 108,9% увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.В частности, почти в восемь раз увеличилось производство ноутбуков, более чем в два раза – полупроводниковых приборов и их частей, а также электронных вычислительных машин, почти втрое вырос выпуск звуковых и видеоплат, печатных плат – на 8,8%."Сегодня производством компьютеров, электронных и оптических изделий в Москве занимаются около 370 технологичных компаний. Они выпускают востребованную продукцию, которая сегодня пользуется спросом в столичном регионе и по всей стране. Это подтверждается устойчивым ростом объемов отгрузки – компании поставили заказчикам товаров более чем на 547 миллиардов рублей, что на 37,3% превышает показатели десяти месяцев 2023 года", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Наиболее востребованными оказались компьютеры и периферийное оборудование столичного производства, контрольно-измерительные и навигационные приборы, а также коммуникационное оборудование.

https://ria.ru/20241224/liksutov-1991021934.html

https://ria.ru/20241224/prompark-1990969246.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов