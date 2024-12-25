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Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ
Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ
Специалисты после саперов приступят к осмотру поврежденного при обстреле со стороны ВСУ пятиэтажного дома в городе Льгов Курской области, чтобы понять степень... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:30:00+03:00
2024-12-25T22:30:00+03:00
2024-12-25T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 25 дек – РИА Новости. Специалисты после саперов приступят к осмотру поврежденного при обстреле со стороны ВСУ пятиэтажного дома в городе Льгов Курской области, чтобы понять степень разрушений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе встречи с местными жителями, видео разговора он опубликовал в своем Telegram-канале. "Вы из какого дома? Пятиэтажного? Значит, сегодня, после того как отработают саперы и военные, значит, дальше специалисты приступят к осмотру дома, для того чтобы понять степень разрушения. Никого не бросим, всех обеспечим всем необходимым, даже не сомневайтесь", – сказал Хинштейн жителям поврежденного дома в Льгове. По словам Хинштейна, в городе развернут оперативный штаб правительства Курской области. "На месте находятся мои заместители, они не уедут отсюда до тех пор, пока мы не проведем первоочередные восстановительные работы, пока не будет обеспечена полностью подача газа, подача электричества, пока все воронки не засыпем, пока не удостоверимся в безопасности", – сказал он.
https://ria.ru/20241225/lgov-1991229672.html
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происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ
Хинштейн: специалисты оценят степень разрушений пятиэтажного дома во Льгове