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Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/lgov-1991341847.html
Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ
Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ
Специалисты после саперов приступят к осмотру поврежденного при обстреле со стороны ВСУ пятиэтажного дома в городе Льгов Курской области, чтобы понять степень... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:30:00+03:00
2024-12-25T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льгов
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
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КУРСК, 25 дек – РИА Новости. Специалисты после саперов приступят к осмотру поврежденного при обстреле со стороны ВСУ пятиэтажного дома в городе Льгов Курской области, чтобы понять степень разрушений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе встречи с местными жителями, видео разговора он опубликовал в своем Telegram-канале. "Вы из какого дома? Пятиэтажного? Значит, сегодня, после того как отработают саперы и военные, значит, дальше специалисты приступят к осмотру дома, для того чтобы понять степень разрушения. Никого не бросим, всех обеспечим всем необходимым, даже не сомневайтесь", – сказал Хинштейн жителям поврежденного дома в Льгове. По словам Хинштейна, в городе развернут оперативный штаб правительства Курской области. "На месте находятся мои заместители, они не уедут отсюда до тех пор, пока мы не проведем первоочередные восстановительные работы, пока не будет обеспечена полностью подача газа, подача электричества, пока все воронки не засыпем, пока не удостоверимся в безопасности", – сказал он.
https://ria.ru/20241225/lgov-1991229672.html
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происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
Хинштейн рассказал о работе специалистов во Льгове после обстрела ВСУ

Хинштейн: специалисты оценят степень разрушений пятиэтажного дома во Льгове

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
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КУРСК, 25 дек – РИА Новости. Специалисты после саперов приступят к осмотру поврежденного при обстреле со стороны ВСУ пятиэтажного дома в городе Льгов Курской области, чтобы понять степень разрушений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе встречи с местными жителями, видео разговора он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Вы из какого дома? Пятиэтажного? Значит, сегодня, после того как отработают саперы и военные, значит, дальше специалисты приступят к осмотру дома, для того чтобы понять степень разрушения. Никого не бросим, всех обеспечим всем необходимым, даже не сомневайтесь", – сказал Хинштейн жителям поврежденного дома в Льгове.
По словам Хинштейна, в городе развернут оперативный штаб правительства Курской области.
"На месте находятся мои заместители, они не уедут отсюда до тех пор, пока мы не проведем первоочередные восстановительные работы, пока не будет обеспечена полностью подача газа, подача электричества, пока все воронки не засыпем, пока не удостоверимся в безопасности", – сказал он.
Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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