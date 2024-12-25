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Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил священникам Железногорской епархии оказать помощь пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ Льгова в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:12:00+03:00
2024-12-25T22:12:00+03:00
2024-12-25T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил священникам Железногорской епархии оказать помощь пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ Льгова в Курской области. Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ был обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей. "Совершенное злодеяние - еще одна безуспешная попытка помешать созиданию мирной жизни в нашей стране, посеять смятение и страх в народе. По моему благословению священнослужители Железногорской епархии уже оказывают необходимую духовную и материальную помощь всем, кого коснулась эта беда. Прошу вас передать родным и близким погибших и раненых слова утешения и поддержки. Возношу молитвы ко Господу о упокоении душ невинно убиенных и о скорейшем выздоровлении пострадавших", - говорится в опубликованных сайтом Московской патриархии соболезнованиях патриарха временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну и епископу Железногорскому и Льговскому Паисию (Юркову).
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курская область, льгов, вооруженные силы украины, московская патриархия, россия, происшествия
Религия, Курская область, Льгов, Вооруженные силы Украины, Московская Патриархия, Россия, Происшествия
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове
Патриарх Кирилл благословил священников помочь раненным при ударе ВСУ во Льгове