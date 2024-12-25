Рейтинг@Mail.ru
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:12 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/lgov-1991340473.html
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил священникам Железногорской епархии оказать помощь пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ Льгова в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:12:00+03:00
2024-12-25T22:12:00+03:00
религия
курская область
льгов
вооруженные силы украины
московская патриархия
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991231181_220:0:1272:592_1920x0_80_0_0_4904152ae9aa5ab8dde2b254a112f564.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил священникам Железногорской епархии оказать помощь пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ Льгова в Курской области. Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ был обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей. "Совершенное злодеяние - еще одна безуспешная попытка помешать созиданию мирной жизни в нашей стране, посеять смятение и страх в народе. По моему благословению священнослужители Железногорской епархии уже оказывают необходимую духовную и материальную помощь всем, кого коснулась эта беда. Прошу вас передать родным и близким погибших и раненых слова утешения и поддержки. Возношу молитвы ко Господу о упокоении душ невинно убиенных и о скорейшем выздоровлении пострадавших", - говорится в опубликованных сайтом Московской патриархии соболезнованиях патриарха временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну и епископу Железногорскому и Льговскому Паисию (Юркову).
https://ria.ru/20241225/lgov-1991229672.html
курская область
льгов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991231181_364:0:1147:588_1920x0_80_0_0_fb453d6b45f864b39bf36ae02f77a731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, льгов, вооруженные силы украины, московская патриархия, россия, происшествия
Религия, Курская область, Льгов, Вооруженные силы Украины, Московская Патриархия, Россия, Происшествия
Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове

Патриарх Кирилл благословил священников помочь раненным при ударе ВСУ во Льгове

© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил священникам Железногорской епархии оказать помощь пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ Льгова в Курской области.
Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ был обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей.
"Совершенное злодеяние - еще одна безуспешная попытка помешать созиданию мирной жизни в нашей стране, посеять смятение и страх в народе. По моему благословению священнослужители Железногорской епархии уже оказывают необходимую духовную и материальную помощь всем, кого коснулась эта беда. Прошу вас передать родным и близким погибших и раненых слова утешения и поддержки. Возношу молитвы ко Господу о упокоении душ невинно убиенных и о скорейшем выздоровлении пострадавших", - говорится в опубликованных сайтом Московской патриархии соболезнованиях патриарха временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну и епископу Железногорскому и Льговскому Паисию (Юркову).
Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области
Вчера, 13:42
 
РелигияКурская областьЛьговВооруженные силы УкраиныМосковская ПатриархияРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала