https://ria.ru/20241225/lgov-1991340473.html

Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове

Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024

Священники помогут пострадавшим при ударе ВСУ во Льгове

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил священникам Железногорской епархии оказать помощь пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ Льгова в... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил священникам Железногорской епархии оказать помощь пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ Льгова в Курской области. Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ был обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей. "Совершенное злодеяние - еще одна безуспешная попытка помешать созиданию мирной жизни в нашей стране, посеять смятение и страх в народе. По моему благословению священнослужители Железногорской епархии уже оказывают необходимую духовную и материальную помощь всем, кого коснулась эта беда. Прошу вас передать родным и близким погибших и раненых слова утешения и поддержки. Возношу молитвы ко Господу о упокоении душ невинно убиенных и о скорейшем выздоровлении пострадавших", - говорится в опубликованных сайтом Московской патриархии соболезнованиях патриарха временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну и епископу Железногорскому и Льговскому Паисию (Юркову).

https://ria.ru/20241225/lgov-1991229672.html

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курская область, льгов, вооруженные силы украины, московская патриархия, россия, происшествия