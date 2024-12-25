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Пенсионерам рассказали, какой налог можно не платить - РИА Новости, 25.12.2024
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15:26 25.12.2024 (обновлено: 15:53 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/lgota-1991268435.html
Пенсионерам рассказали, какой налог можно не платить
Пенсионерам рассказали, какой налог можно не платить - РИА Новости, 25.12.2024
Пенсионерам рассказали, какой налог можно не платить
В России пенсионеры имеют право на льготы и освобождение от налога на имущество, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в интервью... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:26:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России пенсионеры имеют право на льготы и освобождение от налога на имущество, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в интервью RT."Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. &lt;...&gt; Это касается жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест и других объектов недвижимости, находящихся в собственности пенсионера. Не платить налог пенсионер имеет право только за один из объектов из каждого вида имущества", — пояснил он.Эксперт добавил, что пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога на участки площадью до 600 квадратных метров — в случае превышения указанного размера налогом облагается остальная часть участка.Как уточнил Виноградов, на федеральном уровне от платы за содержание жилья также освобождаются Герои России, СССР, Герои Социалистического Труда и Герои Труда России, а участники ВОВ, ветераны боевых действий и чернобыльцы имеют право на 50-процентную скидку.
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общество, россия, вадим виноградов
Общество, Россия, Вадим Виноградов
Пенсионерам рассказали, какой налог можно не платить

Юрист Виноградов: российские пенсионеры могут не платить налог на имущество

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Пенсионер держит стопку денежных купюр . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России пенсионеры имеют право на льготы и освобождение от налога на имущество, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в интервью RT.
"Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. <...> Это касается жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест и других объектов недвижимости, находящихся в собственности пенсионера. Не платить налог пенсионер имеет право только за один из объектов из каждого вида имущества", — пояснил он.
Эксперт добавил, что пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога на участки площадью до 600 квадратных метров — в случае превышения указанного размера налогом облагается остальная часть участка.
Как уточнил Виноградов, на федеральном уровне от платы за содержание жилья также освобождаются Герои России, СССР, Герои Социалистического Труда и Герои Труда России, а участники ВОВ, ветераны боевых действий и чернобыльцы имеют право на 50-процентную скидку.
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