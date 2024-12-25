https://ria.ru/20241225/lechenie-1991122918.html

Суд в Приморье заменил Габышеву лечение спецтипа на общее

Суд в Приморье заменил Габышеву лечение спецтипа на общее - РИА Новости, 25.12.2024

Суд в Приморье заменил Габышеву лечение спецтипа на общее

Уссурийский районный суд в Приморье удовлетворил ходатайство психбольницы о замене якутскому "шаману" Александру Габышеву лечения спецтипа на лечение общего... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T04:45:00+03:00

2024-12-25T04:45:00+03:00

2024-12-25T04:46:00+03:00

происшествия

уссурийск

новосибирск

москва

александр габышев (якутский шаман)

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье удовлетворил ходатайство психбольницы о замене якутскому "шаману" Александру Габышеву лечения спецтипа на лечение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа. Приморский краевой суд подтверждал эти решения. В среду Уссурийский районный суд рассматривал материал о продлении принудительного лечения Габышева в психбольнице спецтипа в Уссурийске, либо переводе в больницу общего типа. "Уссурийский районный суд 25 декабря удовлетворил ходатайство представителя больницы, Габышеву заменены принудительные меры медицинского характера принудительного лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа", - сказала Оленева. Она уточнила, что лечение будет продолжено в той же больнице. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html

https://ria.ru/20241213/stomatologiya-1988948242.html

уссурийск

новосибирск

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