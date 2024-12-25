https://ria.ru/20241225/lavrov-1991233741.html

Лавров пошутил о строительстве бункеров в США

Лавров пошутил о строительстве бункеров в США - РИА Новости, 25.12.2024

Лавров пошутил о строительстве бункеров в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил в эфире программы "60 минут" на "России 1", что Москва готова сделать все, чтобы американцы и жители западных... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил в эфире программы "60 минут" на "России 1", что Москва готова сделать все, чтобы американцы и жители западных стран не тратили деньги на строительство бункеров. "Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане и граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров", - сказал Лавров, комментируя сообщения о том, что в США и странах Запада некоторые жители уже строят бункеры на случай ядерной войны. Также министр поиронизировал, что Москва готова была бы сделать все, чтобы помочь западным налогоплательщикам на этих бункерах сэкономить. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989735414.html

https://ria.ru/20240829/bunker-1969325819.html

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