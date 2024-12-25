Лавров прокомментировал атаки ВСУ на Россию
Лавров заявил, что Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева на российскую территорию, иногда лучше семь раз отмерить, но один раз отрезать так, чтобы "по полной программе", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе", - сказал Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он добавил, что Россия в последние месяцы проведения спецоперации и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.