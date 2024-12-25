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Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия - РИА Новости, 25.12.2024
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13:04 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991218588.html
Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия
Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия - РИА Новости, 25.12.2024
Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия
Россия никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием и можно ли его использовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:04:00+03:00
2024-12-25T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием и можно ли его использовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в программе "60 минут". "Мы никогда не начинали дискуссии о том, что же делать с ядерным оружием и можно ли его использовать. Наоборот, именно по инициативе России в 2021 году сначала на уровне (президентов РФ и США - ред.) Путин - Байден, затем на уровне лидеров всей пятёрки ядерных государств, постоянных членов Совета Безопасности, была воспроизведена формула Горбачёва - Рейгана 1987 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Это была инициатива России", - сказал он.
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россия, сша, сергей лавров, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, В мире
Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия

Лавров: Россия никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием и можно ли его использовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в программе "60 минут".
"Мы никогда не начинали дискуссии о том, что же делать с ядерным оружием и можно ли его использовать. Наоборот, именно по инициативе России в 2021 году сначала на уровне (президентов РФ и США - ред.) Путин - Байден, затем на уровне лидеров всей пятёрки ядерных государств, постоянных членов Совета Безопасности, была воспроизведена формула Горбачёва - Рейгана 1987 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Это была инициатива России", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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