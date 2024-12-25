https://ria.ru/20241225/lavrov-1991218588.html

Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия

Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия - РИА Новости, 25.12.2024

Лавров высказался о дискуссиях насчет использования ядерного оружия

Россия никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием и можно ли его использовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:04:00+03:00

2024-12-25T13:04:00+03:00

2024-12-25T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием и можно ли его использовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в программе "60 минут". "Мы никогда не начинали дискуссии о том, что же делать с ядерным оружием и можно ли его использовать. Наоборот, именно по инициативе России в 2021 году сначала на уровне (президентов РФ и США - ред.) Путин - Байден, затем на уровне лидеров всей пятёрки ядерных государств, постоянных членов Совета Безопасности, была воспроизведена формула Горбачёва - Рейгана 1987 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Это была инициатива России", - сказал он.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, сергей лавров, в мире