https://ria.ru/20241225/lavrov-1991216329.html
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине - РИА Новости, 25.12.2024
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Украины не являются предварительными условиями, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:54:00+03:00
2024-12-25T12:54:00+03:00
2024-12-25T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Украины не являются предварительными условиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отмечал, что у Москвы нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. "Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права", - сказал Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Он добавил, что Россия не отказывается от переговоров. "От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим, но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - подчеркнул Лавров. По его словам, реакция России на эти предложения будет зависеть от национальных интересов.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991215182.html
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991209327.html
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россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Лавров заявил, что предложения Путина по Украине не являются предварительными