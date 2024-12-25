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Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991216329.html
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине - РИА Новости, 25.12.2024
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Украины не являются предварительными условиями, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:54:00+03:00
2024-12-25T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Украины не являются предварительными условиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отмечал, что у Москвы нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. "Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права", - сказал Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Он добавил, что Россия не отказывается от переговоров. "От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим, но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - подчеркнул Лавров. По его словам, реакция России на эти предложения будет зависеть от национальных интересов.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991215182.html
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991209327.html
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россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине

Лавров заявил, что предложения Путина по Украине не являются предварительными

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Украины не являются предварительными условиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отмечал, что у Москвы нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров
12:48
"Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права", - сказал Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он добавил, что Россия не отказывается от переговоров. "От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим, но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - подчеркнул Лавров.
По его словам, реакция России на эти предложения будет зависеть от национальных интересов.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Лавров
12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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