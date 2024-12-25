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В ядерной войне не может быть победителей, заявил Лавров - РИА Новости, 25.12.2024
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12:34 25.12.2024 (обновлено: 13:05 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991209327.html
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Лавров
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Лавров - РИА Новости, 25.12.2024
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Лавров
Москва твердо придерживается принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, но никому не советует испытывать ее терпение, при этом не хочет... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:34:00+03:00
2024-12-25T13:05:00+03:00
сергей лавров
москва
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва твердо придерживается принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, но никому не советует испытывать ее терпение, при этом не хочет разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что Москва "никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием и можно ли его использовать"."Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия. Мы твердо исходим из той формулы, что не может быть победителей в ядерной войне, и президент неоднократно говорил об этом. Но я бы никому не советовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами", - сказал Лавров программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".По его словам, Москва надеется, что "имеющие уши, да услышат; имеющие мозги, да поймут".
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сергей лавров, москва, россия
Сергей Лавров, Москва, Россия
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Лавров

Лавров: Москва не хочет разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва твердо придерживается принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, но никому не советует испытывать ее терпение, при этом не хочет разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва "никогда не начинала дискуссий о том, что делать с ядерным оружием и можно ли его использовать".
"Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия. Мы твердо исходим из той формулы, что не может быть победителей в ядерной войне, и президент неоднократно говорил об этом. Но я бы никому не советовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами", - сказал Лавров программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, Москва надеется, что "имеющие уши, да услышат; имеющие мозги, да поймут".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
США готовы усилить боеготовность ядерных сил из-за России
19 декабря, 22:39
 
Сергей ЛавровМоскваРоссия
 
 
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